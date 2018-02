Požar v Straži, pohodnik omagal

10.2.2018 | 18:00

Ilustrativna fotografija

Ob 11.41 je v Gradiški ulici v Straži zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Požar, ki je zajel tudi dnevno sobo in skozi lesene strope mansardni del hiše, pogasili gasilci PGD Vavta vas, Dolenja Straža in GRC Novo mesto. Reševalci NMP so enega občana zaradi vdihovanja dima na kraju oskrbeli in prepeljali v urgentni center Novo mesto. Gasilci so ožgane elemente iz kuhinje in dnevne sobe iznesli na prosto, odstranili ožgano izolacijo med etažami in na stropu mansarde ter pregledali objekt s termovizijsko kamero. Gasilci PGD Vavta vas so ostali na gasilski straži.

Ob 11.05 je na poti na Krašnji Vrh v občini Metlika obnemogel pohodnik. Na kraju so ga oskrbeli in v Splošno bolnišnico Novo mesto prepeljali reševalci NMP Metlika. Pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila so reševalcem nudili pomoč gasilci PGD Radovica in Metlika.