Petrov precej zaupal tudi mladim

11.2.2018 | 07:00

/Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči brez težav z 69:58 premagali še dodatno oslabljeno zadnjeuvrščeno moštvo lige NLB Zlatorog in tako le še potrdili uvrstitev v ligo za prvaka. Tekma praktično ni odločala o ničemer več, a tega na igrišču ni bilo čutiti. Simon Petrov je sicer imel skoraj vso tekmo na igrišču tudi katerega od mlajših domačih košarkarjev, a je za vsak slučaj z njimi pustil igrati tudi člane prve postave.

V začetni povsem novomeški peterki sta se tako ob Fifoltu, Kovačeviču in Bratožu znašla tudi mlada Škedelj in Stipaničev. Prva četrtina je bila precej izenačena in slabo minuto pred koncem so gostje po skoku v napadu in zadetem metu nekdanjega Krkinega mladinca Imrana Polutka še zadnjič na tekmi vodili (14:13), potem pa so Novomeščani v dobri minuti izid obrnili sebi v prid in s košem najmlajšega člana moštva Martina Jančarja Jarca povedli s 27:14. Laščanom se je sicer v nadaljevanju tekme uspelo še približati, kaj več pa niso bili zmožni.

Zadnja tekma prvega dela prvenstva v ligi NLB čaka Krkine košarkarje v torek v gosteh pri Primorski.

Krka : Zlatorog 69:58 (18:14, 39:30, 53:43)

Krka: Šiška 2, Jarc 2, Škedelj 5 (1:2), Bratož 6 (2:2), Stipaničev 4, Cinac 8 (4:10), Dimec 8, Jošilo 12 (2:2), Kovačevič 15 (1:1), Fifolt 7 (0:2).

Zlatorog: Thomas 16 (1:1), Barič 7 (2:2), Polutak 16, Durnik 10 (2:2), Popović 9 (1:2).

Lestvica: 1. Helios Suns 27, 2. Sixt Primorska 27, 3. Rogaška 27, 4. Petrol Olimpija 26, 5. Krka 26, 6. Šenčur 26, 7. Ilirija 25, 8. Šentjur 24, 9. Hopsi Polzela 23, 10. Zlatorog Laško 21.

