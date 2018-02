Iz babičinega podstrešja… z ljubeznijo

Škocjan - Slovenski kulturni praznik so proslavili tudi v Škocjanu, kjer sta OŠ Frana Metelka Škocjan in občina povabili na zanimivo prireditev z naslovom Iz babičinega podstrešja… z ljubeznijo. Da je ljubezen res pomembna, saj bogati in včasih tudi greni naša življenja, dokazujejo tudi številne pesmi in zgodbe o njej.

Zbrane obiskovalce, ki so nastopajoče nagradili z velikim aplavzom, sta v prostorih šole nagovorila župan Jože Kapler ter pomočnik ravnateljice šole Andrej Primc, ki sta spregovorila o razsežnosti ljubezni ter poudarila pomen kulture v vsakdanjem življenju doma, pri srečanju z drugimi kulturami in za naš zgodovinski obstoj.

Sicer pa je bila rdeča nit letošnje prireditve ob Prešernovem dnevu ljubezen. Kot sta si zamislili avtorici Marinka Cerinšek in Sabina Klemenčič, učiteljici šole, so brskali po babičinem podstrešju – po skrinji, v kateri se najdejo pehar, razbito ogledalo, stare knjige, plet, porumeneli prti in zavese; staro podstrešje pa hrani tudi ptičjo hišico, grablje, zibko, gugalnik, radio … Ustvarjalci so se pri snovanju tako spomnili tudi letošnjega evropskega leta kulturne dediščine.

V scenarij sta vpletli vesele in otožne ljubezenske verze naših pesnikov: Mileta Klopčiča, Simona Jenka, Simona Gregorčiča, Josipa Murna, Otona Župančiča, Dragotina Ketteja, Toneta Pavčka, Nika Grafenauerja, Ivana Minattija in Neže Maurer. Nastopajoči pa so obudili tudi mokrocveteče rožce poezije našega pesnika Franceta Prešerna. Poezija v interpretaciji učencev Gašperja Gorenca, Tine Kraljić, Nine Pungerčar, Mihe Dulca je obiskovalce popeljale v ljubezenski svet črk, besed, verzov, vse skupaj pa sta lepo povezala razmišljanja o ljubezni učenca devetošolca Maja Gorenc in Borut Jerele. Ljubezensko razmišljanje je bilo zaključeno z Minattijevimi verzi iz pesmi Nekoga moraš imeti rad v interpretaciji učitelja Milana Pavliča.

Ljubezenske ljudske in umetne pesmi sta prispevala otroški in mladinski šolski pevski zbor pod vodstvom učitelja glasbe Milana Pavliča, osmošolka Julija Srpčič je ob klavirski spremljavi Tinkare Čelesnik in mladinskega zbora zapela Habanero iz opere Carmen.

Med mladimi nastopajočimi so bili tudi otroci iz Vrtca Radovednež, ki so ob spremljavi kitaristke osmošolke Klare Žagar spremljali svojega vzgojitelja, solista Jerneja Straška pod mentorstvom vzgojiteljice Lidije Benčina – obiskovalci so tako prisluhnili uglasbeni Prešernovi pesmi O, Vrba. Prireditev je z ubranim petjem popestrila še pevska skupina Vokalnih5 in razkrila ljubezen v sodobni slovenski zabavni in narodno zabavni glasbi.

Manjkal ni niti ples. Plesalci metelkarji Lara Pungeršič, Tinkara Kovač, Klara Povše, Eva Prelec, Žiga in Amadej Vovk so zaplesali valček v taktu harmonikarjev Nike in Blaža Lenarta, Neli Klevišar pa se je s soplesalcem Lukom Blažičem zavrtela v ritmih rumbe.

