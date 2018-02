Novomeščani do osme, Trebanjci pa do sedme zmage

11.2.2018 | 09:15

Novo mesto, Trebnje - Za dolenjske rokometaše je bil sinočnji večer uspešen. Novomeška Krka je v 15. krogu lige NLB doma premagala LL Grosist Slovan z 32:28, trebanjski Trimo pa je zmagal v Mariboru z 30:27.

Krka je v domači dvorani Marof dosegla osmo prvenstveno zmago in je na četrtem mestu. Varovanci trenerja Mirka Skoka so sijajno odprli tekmo in si po vsega osemnajstih minutah priigrali vodstvo osmih golov (12:4), dve minuti kasneje pa povišali na +10 (14:4). Ljubljančani so bili v nadaljevanju sicer bolj konkurenčni, a uvodni zaostanek jih je "tepel" skozi celotno tekmo. Nekajkrat so se približali na štiri gole, a nato so Krkaši zaigrali bolj zbrano in zasluženo osvojili obe točki.

Pri Novomeščanih sta bila najbolj učinkovita David Didovič z osmimi in Jaka Jakše s sedmimi goli, v gostujoči pa je Domen Novak dosegel osem, Robert Sanković pa sedem zadetkov.

Po tekmi je Didovič povedal: » Ta zmaga nam zelo veliko pomeni. V prvem polčasu smo zelo oobro odigrali, imeli manjši padec v nadaljevanju, a je to pričakovano po takem tempu. S tako igro, ki smo jo prikazali danes, gremo naprej. Želimo si v play-off, med prvih šest, kar je bil tudi naš cilj in naredili bomo vse, da se nam želje uresničijo.«

Trebanjci se niso vdali

Trebanjci so si v Mariboru priigrali svojo sedmo zmago. Po prvem polčasu je bolje kazalo domačin rokometašem, ki so si v izdihljajih prve polovice tekme nekajkrat priigrali tri gole prednosti. A nepopustljivi Trebanjci se niso vdali, v drugi polovici tekme so v 40. minuti izenačili na 19:19, v 49. minuti pa po dolgem času povedli s 24:23.

V prelomnih trenutkih dvoboja so varovanci Trimovega trenerja Romana Šavriča povsem prevzeli niti igre v svoje roke in si šest minut pred koncem priigrali pet golov prednosti (28:23), lepo zalogo v zadetkih pa ohranili vse do konca dvoboja.

V dolenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Matic Kotar, ki je dosegel devet golov, od tega sedem po izvajanju sedemmetrovk, medtem ko je Tim Rozman vseh osem golov dosegel iz igre. V štajerski ekipi je Andraž Velkavrh dosegel devet zadetkov.

Novomeški rokometaši bodo v 16. krogu gostovali v Ormožu, Trebnje bo gostil Lolo, Ribnica bo igrala v Šmartnem , Dobova pa bo že v sredo igrala v Kopru.

Fotografije so s sinočnjega srečanja v Novem mestu.

M. Ž., Foto: Danilo Kesić

Galerija