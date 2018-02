Na 112 lahko brezplačno pokličemo v državah EU že od leta 1991

11.2.2018 | 10:25

Ljubljana - Danes obeležujemo evropski dan enotne številke 112 za klic v sili, ki opozarja na varnost in ravnanje v primeru nesreč. Številko 112 lahko brezplačno pokličemo v kateri koli državi Evropske unije že od leta 1991. Zadnje poročilo o uporabi številke 112 kaže, da bodo klici v sili postali bolj učinkoviti s povečano uporabo storitve napredne mobilne lokacije, je poročala STA.

Operaterji na telefonski številki 112 posredujejo pomoč zdravnikov, gasilcev, veterinarjev ter gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot. Slovenija je brezplačno številko 112 za klic v sili kot druga država v Evropi uvedla leta 1997.

V vseh državah Evropske unije lahko klic izvedemo v angleškem jeziku, v Sloveniji pa lahko na območju italijanske in madžarske manjšine kličemo tudi v jeziku manjšine. Gluhi in naglušni lahko na številko 112 pošljejo kratko sporočilo. Kratka sporočila kot alternativno sredstvo za dostop do storitev v stiski so sicer na voljo v 20 državah članicah.

Pred dvema letoma je v Sloveniji začel redno delovati tudi sistem samodejnega klica iz vozil, t. i. eCall. Slovenija je s tem postala prva država v EU, ki je omogočila sprejem eCall klicev na območju celotne države za vozila, ki imajo vgrajen ta sistem. Sistem eCall je vseevropski klic v sili iz vozil, ki omogoča samodejno in tudi ročno sproženje klicev v sili v primeru prometne nesreče. Ob klicu se vzpostavi povezava prek omrežja operaterja mobilne telefonije s službo za sprejem klicev v sili.

Po podatkih Evropske komisije vse več držav podpira storitev (AML), ki pri klicih z mobilnih telefonov reševalcem pomaga najti točno lokacijo klicatelja do manj kot sto metrov natančno. Izkušnje kažejo, da vsako leto kar okoli 300.000 klicateljev ne more opredeliti svoje lokacije zaradi zdravstvenega stanja, pomanjkanja znanja ali šoka. Tovrstno tehnologijo trenutno podpirajo mobilne naprave z informacijskim sistemom Android, od spomladi letos pa jo bo začel uporabljati tudi Apple.

Med 1. julijem 2016 in 30. junijem 2017 je bilo po podatkih Evropske komisije v državah članicah EU večina klicev (71 odstotkov) na številko 112 opravljenih z mobilnih telefonov. A se delež uporabe mobilnih telefonov za klic v sili razlikuje med državami članicami. Tako je na Hrvaškem 52 odstotkov klicev opravljenih z mobilnimi telefoni, na Madžarskem in Češkem pa je ta delež 91-odstoten.

Klic na številko 112 z mobilnega telefona ima tudi nekaj posebnosti. Pri preobremenitvah mobilnega omrežja bo za klic v sili uporabljena prva prosta povezava. Če je mobilni telefon zunaj dosega našega operaterja in je na ekranu izpisano sporočilo samo klic v sili, se bo klic v sili vzpostavil preko omrežja drugega ponudnika mobilne telefonije. Na številko 112 je mogoče poklicati kljub prazni predplačniški kartici.

Po podatkih Evropske komisije je bil v 20 državah članicah čas za vzpostavitev stika z reševalnimi službami krajši od desetih sekund. V najbolj odzivnih državah, med njimi je tudi Slovenija, je na 90 odstotkov klicev na številko 112 odgovorjeno v desetih sekundah.