FOTO: Pingvinki, čarovnice, princese, čebelice, klovni, semaforji, kavboji…

11.2.2018 | 14:00

V Straži so pustno povorko pripravili dvanajstič. (Foto: H. M.)

Straža - Turistično društvo Straža je na pustno soboto že dvanajsto leto zapored pripravilo tradicionalno pustno povorko z rajanjem. Pred straškim gasilskim domom se je zbralo okoli 85 otroških in odraslih pustnih šem.

Vse zbrane sta nagovorili učiteljici osnovne šole Vavta vas, pingvinki Petra Bukovec in Petra Kukman. Za uvod so se naučili pesmico o pingvinu in jo skupaj zapeli. Vreme je bilo hladno, zato so se maškare ogrele tudi s plesom.

Vse maškare, velike in majhne, so se sprehodile po Straži. Na čelu povorke so bili Pavel Vidic, predsednik Turističnega društva Straža, harmonikar Gregor ter pingvinki, za njimi pa čarovnice, princese, čebelice, klovni, semaforji, kavboji, junaki iz risank in zgodb ter mnogi drugi. Na cilju se je začelo veselo rajanje, za kar sta poskrbeli pingvinki in harmonikar. Vse maškare so si prislužile sladko presenečenje – krof in topel čaj. V Straži je bilo na pustno soboto znova veselo in zabavno.

Besedilo in fotografije: H. Murgelj

