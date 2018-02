Predstavitev psa

11.2.2018 | 11:40

Kapele - Na naši šoli je potekala akcija zbiranja hrane za zavetišče. V ta namen smo na našo šolo poklicali vzreditelja pasme doberman, da nam predstavi pse. Predstavitev sta vodila Meta in Sašo. Psi se niso bali, ker so otrok kar precej navajeni. Tako smo imeli dotik s psi. Vsi smo jih lahko božali, hkrati je potekal tudi razgovor o odgovornosti do živali, ki smo si jo omislili.

Psom je bilo ime: Ajša, Atila in Frodo. Vsi trije so bili še mladiči. Frodo je bil na svetovni razstavi drugi najlepši doberman. Atila in Ajša sta stara 3 mesece, Frodo pa 9 mesecev. Vsaka žival čuti, lahko jo je strah, je vesela in žalostna. Ko žival zraste, nekateri ljudje radi zavržejo žival, ker ni več ljubka, kot je bila, ko je bila še mladič. Če žival želimo imeti, moramo zanjo skrbeti do smrti. Vsaka žival ima pravico živeti.

Akcija zbiranja hrane za nikogaršnje živali je potekala od 24. do 31. januarja. V tem času smo v kapelski šoli zbrali skupno 50 konzerv za pse in mačke, 130 kg briketov za pse in mačke, dve oprsnici in štiri igrače ter 19 brisač in 29 odej za živali. Vse skupaj smo odnesli v Zavetišče za male živali Brežice.

Evelina Ferjanič Deržič, 6. c, PŠ Kapele, Foto: Veljko Jukič

