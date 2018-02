Dobrodelna mažoretna predstava Cirkus

11.2.2018 | 11:45

Dobova - Šolski sklad OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova organiziral dobrodelno prireditev, na kateri so v sodelovanju s Športno-kulturnim društvom mažoretke Dobova zbirali prostovoljne prispevke za šolski sklad. V Kulturnem domu so mažoretke izvedle svojo predstavo Cirkus.

Ko smo prispeli pred vhod v dvorano, so nas tam pričakale mažoretke s pokovko in z veliko veselja so nas pospremile v dvorano. Pred začetkom predstave nas je pozdravila predsednica upravnega odbora šolskega sklada Tamara Ogorevc. Povedala nam je, da je denar namenjen sofinanciranju šol v naravi, za pomoč družinam in za nagradni izlet izjemnim učencem ter za nadstandardno opremo. V 7 letih je šolski sklad namenil otrokom in učencem že 22.300 evrov.

Nato se je predstava začela, nastopale so mažoretke iz vseh starostnih skupin. Predstavile so se z različnimi točkami, katerih osrednja tema je bila cirkus. Predstavo sta ves čas lepo povezovala klovn in klovnesa. Lahko smo si ogledali tudi predstavo, ki je ni v nobenem drugem cirkusu. To je bil nastop zlatih angelov. Za konec pa se je ravnateljica naše šole Ivana Baškovič zahvalila vsem nastopajočim in jim izročila sladko darilo.

V predstavi smo vsi res uživali, se nasmejali in zabavali ter se na koncu tudi fotografirali. Hkrati pa smo zbrali tudi denar za šolski sklad.

Urša Nakani in Jannette Mežnarec, 8. a, Foto: Eva Martinčič, 8. a, in Špela Križanić

