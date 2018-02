Pričakujejo rekordno dolge skoke

11.2.2018 | 12:00

Po petih letih bodo znova obudili smučarske skoke.

Skupinska fotografija nekaterih, ki so pomagali pri pripravi tekme.

Še zadnje priprave pred tekmo.

Hudeje - Danes popoldan bo v vasi Hudeje, ki se nahaja v občini Trebnje, precej živahno. Tamkajšnji krajani po petih letih zatišja znova pripravljajo tekmo smučarskih skokov, na kateri naj bi nastopilo okrog trideset skakalcev, ki se bodo pomerili v štirih starostnih kategorijah.

Obiskali smo jih dopoldan, ko so potekale še zadnje priprave na tekmo, ki se bo začela ob pol dveh. Kot je dejal Henrik Uršič, eden izmed mnogih, ki so pomagali pri tem, da bodo znova obudili smučarske skoke. Ti imajo sicer tukaj bogato zgodovino, prve so pripravili že leta 1972, a so vsako leto odvisni od vremena. Tokrat jim je vreme naklonjeno, zato zadnjih štirinajst dni skoraj cela vas sodeluje pri izvedbi smučarske tekme. Nadejajo se dobre tekme, ki naj bi postregla s skoki dolgimi okrog dvajset metrov. »Rekord je enaindvajset metrov, a je skakalnica pripravljena tako, da bi danes lahko padel rekord,« je povedal Urbič.

Vsi skoki so na lastno odgovornost, prirediteljem pa je v prvi vrsti pomembna varnost tekmovalcev. Obenem bo tekma lepa priložnost za druženje med sabo in za mnoge tudi prijeten izlet. Poskrbljeno bo tudi za pijačo in hrano, saj so pridne gospodinje spekle kar precej peciv.

Besedilo in fotografije: R. N.

