Velik interes za programe na Ekonomski in trgovski šoli Brežice

11.2.2018 | 11:55

Brežice - V petek, 9. februarja, in v soboto, 10. februarja, sta na Ekonomski in trgovski šoli Brežice potekala informativna dneva, ki ju je koordinirala Helena Medved Ivanuš. Naša šola tudi letos razpisuje dva štiriletna programa, in sicer ekonomski tehnik in predšolska vzgoja, 2-letni diferencialni program ekonomski tehnik (poklicno-tehnično izobraževanje) ter triletni program trgovec. Istočasno je v prostorih Višje strokovne šole Brežice potekala predstavitev višješolskega programa ekonomist, ki je na naši šoli nadgradnja srednješolskim programom in v katerega se lahko vpišejo vsi, ki so končali katerokoli srednjo šolo.

Na informativnem dnevu so dijaki vseh programov s pomočjo mentorjev prikazali svoje spretnosti, sposobnosti in znanja, tako na kulturnem, športnem, kakor tudi strokovnem področju, na katerem se izobražujejo.

V avli šole smo pripravili kratek sprejem za starše in učence osnovnih šol. Z mentorico Patricijo Rudolf so dijaki predšolske vzgoje pripravili kratek kulturni program. Obiskovalce je pozdravila tudi ravnateljica Mojca Tomažin. Zaželela jim je dobro počutje na naši šoli, predvsem pa uspešno odločitev o vpisu na izbrano srednjo šolo.

Po končanem uvodnem delu je o šoli, o možnostih nadaljnjega izobraževanja in pomembnih datumih spregovorila svetovalna delavka šole Alenka Pečnik Kranjec. Pridružile so se ji tudi vodje posameznih programskih učiteljskih zborov Urška Senica, Hermina Vučajnk, Mira Starc in Mojca Ogorelc. Spregovorile so o znanjih in veščinah, ki jih dijaki pridobijo v okviru posameznih programov, predvsem pa tudi o zaposlitvenih možnostih. Na koncu se jim je pridružila tudi Elena Mlakar, koordinatorica projektov Erasmus+. Še posebej je opozorila na osebno rast in izkušnje, ki jih dijaki pridobijo s sodelovanjem v različnih mednarodnih projektih in opravljanjem prakse v tujini. Ta se bo letos izvajala na Portugalskem.

Za učence in starše smo odprli tudi nekaj učilnic, kjer je potekal pouk. Povabili smo jih k pouku matematike, slovenščine, angleščine in nemščine.

Zadnjo točko informativnega dne smo postavili v telovadnico šole. Na poti do telovadnice so si obiskovalci lahko ogledali razstavo na temo zimskih olimpijskih iger »Plakati in bakle« pod mentorstvom Lojzeta Konca. Po ogledu telovadnega nastopa našega telovadca Bena Kunsta (mentor Albert Žnidaršič) smo obiskovalce povabili k predstavitvi izdelkov dodatnih aktivnosti, natečajev in projektov, ki se jih dijaki udeležujejo v okviru različnih strokovnih in splošnih predmetov. Prav tako pa smo jim posredovali še dodatne informacije za lažjo odločitev o izbiri nadaljnjega šolanja.

Dragi učenci, odločitev o izbiri poklica zagotovo ni lahka odločitev. Pomembno je, da pri odločitvi upoštevate svoje želje in interese. V kolikor se boste odločili za izobraževanje na naši šoli, se bomo trudili te interese razvijati in negovati. Trudili se bomo za vašo, torej tudi za našo rast. Kakor pravi tudi naš slogan: » Ker nam je mar za vsakogar«.

Helena Medved Ivanuš, Foto: Metka Galič

Galerija