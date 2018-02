Štefan Rauh o tem, kako je ustavil čas

11.2.2018 | 17:45

Rožni Dol - V tukajšnjem gasilskem domu so včeraj pripravili prireditev Pridite v vas, obujali bomo spomine. Prireditve Pridite v vas so pred več kot desetletjem na pobudo zagnanega Semičana Blaža Kočevarja pripravljali v Semiču, na njih pa so se predstavili prebivalci številnih vasi iz semiške občine. Med njimi so bili tudi vaščani krajev v rožnodolski dolini, ki so si včeraj ogledali film o nastopu izpred 11 let.

Hkrati pa so obiskovalci prireditve, ki je bila, kot je povedal Blaž Kočevar, namenjena predvsem tistim, ki sicer ne prihajajo na prireditve v občinsko središče, in ki so do zadnjega kotička napolnili gasilski dom, prisluhnili tudi predstavitvi literarnega dela domačina Štefana Rauha z naslovom Ustavljeni čas. Kočevar je v pogovoru z avtorjem razkril marsikaj, kar je Štefan počel v svojih 77 letih življenja. Delo pa je napisal predvsem zato, ker je želel, da tudi za njim ostane kakšna sled. A tudi, da ne bodo odšli v pozabo številni običaji in drobci iz življenja v preteklem stoletju. Ker je avtor ljubitelj rastlin in živali, ne manjka v njegovem delu tudi tovrstnih zapisov. Prav tako kot ne tudi zapisov o tem, kako je pomagal pri obnovi cerkva, kako je skrbel za Bajer pod njegovimi rojstnimi Potoki, kako je na Ljubnu nad Uršnimi seli uredil park, ki ga je imenoval Labirint in kako ljubenski križev pot.

Prisotne je pozdravil predsednik Gasilskega društva Rožni Dol Drago Hutar, odlomke iz Rauhovega literarnega dela, v katerem je objavljenih tudi nekaj njegovih pesmic, so prebirali Andreja Mihelj, Klemen Konda in Janez Zlatko Jakša, meh harmonike pa je raztegnil Miha Kapš.

Ponovitev prireditve bo v torek, 20. februarja, ob 17. uri v Kulturnem centru Semič. Vstopnine ne bo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

