FOTO: Brez malih maškar ni velikih

11.2.2018 | 15:30

Novo mesto - Misel iz naslova prispevka je eno od vodil prostovoljcev Društva prijateljev mladine Mojca, ki so tudi letos, na včerajšnjo pustno soboto, v OŠ Drska pripravili tradicionalno otroško pustno rajanje.

Bil je dan, ko so se male maškare lahko igrale na velikem napihljivem gradu, se vozile z avtomobilčki, snedle krofe, jahale konjička, plesale z ostalimi maškarami in se utrujene domov odpravile z eno od številnih nagrad, najboljša družinska maska celo s sušilnim strojem. Mojčino pustovanje traja že več kot tri desetletja in ostaja brezplačno. Je pa to tudi dan, ko se lahko prepričaš, da samorogi dejansko obstajajo, da se superjunaki družijo skupijo in da je v tem mestu doma res veliko dobrih vil ter princesk. Brez malih, ni velikih…

Tekst in foto: M. M.

