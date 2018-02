Pustna povorka preplavila Kostanjevico

11.2.2018 | 19:05

Kostanjevica na Krki - Mesto na kostanjeviškem otoku je tudi letos preplavila veličastna pustna povorka, ki je na sončno nedeljsko popoldne privabila množico obiskovalcev. Maske in "zijala" so lahko občudovali kakih 15 domiselnih skupin, vključno z neizogibnim Prforcenhausom, ki ga do pogreba Kurenta in vesele sedmine čaka še kup dela.

Slovenski parlament, Kustanjuška oblast, Stavka javnega sektorja, Lubadarji in drugi so se pridružili kurentom in Obrškim prutarjem, seveda pa ni šlo niti brez šentjernejske delegacija in gostujočih društev iz okoliških in bližnjih občin.

Foto: B. B.

