V bližini Žužemberka so se stresla tla

11.2.2018 | 18:20

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 11.51 zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Žužemberka. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Žužemberka in Trebnjega z okolico. Urad za seizmologijo Agencije RS za okolje ocenjuje, da intenziteta potresa ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici.

Iz kovinskega soda iztekal nafti derivat

Na Trgu v Brestanici je občan ob 15.15 v lopi našel sto litrski kovinski sod, iz katerega je iztekal naftni derivat. Gasilci PGE Krško so sod odstranili in počistili madež.

M. Ž.