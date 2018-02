Kdaj varno čez državno cesto?

12.2.2018 | 11:30

Križišče v Potoku na odseku za Volavče kliče po ureditvi. Otroci in krajani državno cesto, na kateri je hitrost sicer omejena na 60 km/h, prečkajo brez varnega prehoda. (Foto: M. Ž.)

Straža - Vaščani Lok so se na straško občino in občinski svet obrnili s pobudo, da poskrbijo za ureditev varnega prehoda za pešce v križišču na državni cesti Novo mesto – Straža v vasi Potok, odsek Volavče. »Na omenjenem odseku ni prehoda za pešce, niti druge varne poti, ki bi omogočala varno prečkanje cestišča. Prav tako ta del cestišča ni osvetljen,« so zapisali. Tam so v preteklosti že bile prometne nesreče s smrtnim izidom, umrla sta pešec in motorist.

Na omenjenem odseku sta na obeh straneh tudi avtobusni postajališči, ki ju dnevno uporabljajo tudi otroci, ki obiskujejo osnovno in srednjo šolo, ter so tako, poudarjajo vaščani Lok, dnevno izpostavljeni nevarnostim prometa. »V izogib novim žrtvam je skrajni čas, da se končno naredi nekaj v smeri preprečevanja novih smrtnih žrtev. Zato zaskrbljeni vaščani apeliramo na občinski svet, da obravnava našo pobudo, da se naš predlog posreduje na višje inštance, ki bodo zagotovile ureditev nevarnega odseka. Izgovori, da je to državna cesta in da občina ne more nič narediti, so se obrabljene fraze, ki nam žal ne zagotavljajo varnosti na cesti,« so poudarili.

Straški župan Dušan Krštinc se resnosti situacije zaveda, a ker gre za državno cesto, je vse skupaj v pristojnosti direkcije za infrastrukturo. »Mi smo že naredili idejni projekt za izgradnjo pločnika od Potoka do križišča Volavče in tudi nadalje do Gostilne Pod smrekco, rekonstrukcijo križišča s prehodom za pešce in javne razsvetljave terin izgradnjo novih avtobusnih postajališč, ki smo ga posredovali za direkcijo,« je povedal in dodal, da imajo z direkcijo redna srečanja.

Na Direkciji RS za infrastrukturo so na odgovorili, da imajo pripravljen projekt, ki obsega ureditev križišča z odstavnimi pasovi za zavijanje v levo, avtobusnega postajališča, površin za pešce in tudi javne razsvetljave. »Po pridobitvi zemljišč, potrebnih za gradnjo, bo sledil postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del. Glede na potek aktivnosti na projektu predvidevamo, da bo z gradnjo možno pričeti v drugi polovici leta 2019,« so pojasnili.

Več o tem in drugih perečih točkah na državnih cestah v občini Straža pa v aktualni številki Dolenjskega lista.

M. Ž.