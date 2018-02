Črnomaljskega pusta žulijo vrtec, cesta, pločnik, volitve in še kaj

12.2.2018 | 07:50

Črnomelj - Potem ko je Pustno društvo Presta minulo sredo prevzelo oblast v črnomaljski občini, je v soboto pripravilo pustni ples, v včerajšnjem sončnem nedeljskem popoldnevu pa se je vila pustna povorka po glavni črnomaljski ulici. Ogledalo si jo je na stotine ljudi, našemljeni pa so bili tudi mnogi, ki se niso odločili za sodelovanje v povorki.

Črnomaljci so se dotaknili aktualnih bolj ali manj črnomaljskih tem, še zlasti pa otroškega vrtca in ceste ter pločnika do pokopališča. Niso mogli niti mimo Jurjevanja in kovačnice bitcoinov ter seveda prihajajočih volitev. V goste so povabili tudi Zagorjane, Metličane in Semičane.

Seveda s pustno povorko v Črnomlju še ni konec pustovanja. V torek bo ob 16. uri v baru Gušt otroško pustno rajanje, po mestu bo oznanjanje, od 20. ure naprej pa bo pust ležal v baru Čurk, ob njem pa bodo plesali. Pustovanje se bo zaključilo v sredo, 14. februarja, ob 16. uri, ko se bo začel pogrebni sprevod od bara Čurk do Jurjevanjske drage.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

