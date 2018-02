Pri bencinski črpalki zagorel avto

12.2.2018 | 07:00

Sinoči ob 22.51 uri je na parkirnem prostoru pri BS Petrol na Obrežju na AC v smeri Brežic, občina Brežice, gorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Obrežje in PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in vozilo, ki ga je ogenj uničil, pogasili. Iztekle motorne tekočine so razmastili, izprali in počistili. Vozilo so pregledali tudi s termo kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Dimniški požar

Ob 17.54 so v naselju Veliko Globoko, občina Ivančna Gorica, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem so počakali do izgoretja saj, očistili dimno tuljavo in pregledali okolico dimnika.

Ob 9.10 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas predvidoma med 8. in 11. uro, na območju TP Mostec vas - nizkonapetostni izvod Cetin predvidoma med 8. in 10. uro in na območju TP Cerina predvidoma med 9. in 13. uro.

M. K.