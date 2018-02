Izjemen uspeh Adrie Mobil na Cipru

12.2.2018 | 08:00

Foto: Adria Mobil

Novo mesto, Ciper - Tridnevna mednarodna kolesarska dirka po Severnem Cipru se je končala z novo etapno zmago novomeške ekipe; do svoje prve zmage v sezoni je prišel Srb Dušan Rajović. Jon Božić je pričakovano ubranil majico vodilnega, ekipa Adria Mobil pa je zmagala še v ekipnem točkovanju, so sporočili iz novomeškega kluba.

"Če gre sezono soditi po prvi dirki, potem je pred Adrio Mobil čudovito leto. Končni izkupiček z dirke na Severnem Cipru sta dve etapni zmagi, zmaga v skupnem seštevku, zmaga v skupnem seštevku po točkah ter ekipna zmaga. Največji heroj dirke je Jon Božič, ki si je rumeno majico priboril v izjemnem solo napadu na prvi etapi, izpostaviti pa velja vsaj še Gašperja Katrašnika in zmagovalca današnjega kriterija Dušana Rajovića. Slednji je slavil v šprintu majhne skupine, v kateri sta bila tudi Katrašnik in Žiga Grošelj.

Najbolj pomembno je to, da je celotna ekipa delovala kot dobro podmazan stroj in da vsi tekmovalci kažejo vrhunsko pripravljenost. Zdaj se ekipa vrača v domovino, že kmalu pa bodo na sporedu klasične preizkušnje v Istri," so včeraj v sporočilo za javnosti zapisali v klubu.

Dušan Rajović, zmagovalec zadnje etape: "Danes je bila na sporedu zadnja etapa, kriteriji. Po uspešnih pripravah in prvih dveh etapah smo danes želeli končati z vrhunskimi rezultati, kar nam je tudi uspelo. Po štartu kriterija so se vrstili številni napadi, že po nekaj kilometrih je nastala majhna skupina približno desetih kolesarjev, v kateri smo bili tudi Katrašnik, Grošelj in jaz. Tempo smo narekovali vse do konca, na koncu pa šprint in moja suverena zmaga. Dirka je bila za nas zelo uspešna in komaj čakamo, da to formo pokažemo tudi na istrskih klasikah."

Jon Božič, zmagovalec dirke: "Mislim, da smo danes spet dokazali da smo ekipa. Vse smo imeli pod kontrolo, v begu so se znašli trije naši kolesarji. Dušan, Gašper in Žiga Grošelj. Fantje v ozadju so držali mene na varni razdalji. Zelo sem vesel moje prve zmage v elitni kategoriji. Občutki se voziti v rumeni majici in jo varno pripeljati do cilja je prečudovit. Želim si da bi ta občutek doživel večkrat. Smo na pravi poti in gremo s polno mero motivacije v novo sezono, vsi smo v zelo dobri formi."

Srečko Glivar, športni direktor Adrie Mobil: "Naša ekipa je napadla na vso moč takoj po štartu, saj smo pred odhodom domov želeli narediti še en dober trening, saj so vremenske razmere za trening na domačih cestah slabe. Napadalna vožnja se nam je obrestovala še z eno zmago! Ciper zapuščamo zadovoljni. Fantje so pokazali dobro formo in z dobrimi občutki pričakujemo naslednje dirke v slovenski in hrvaški Istri."

J. A.