FOTO: Že 9. državna in 13. regijska razstava ter ocenjevanje pletenic

12.2.2018 | 08:50

Pletenici Janje Klemenčič iz Mirne Peči ter Anamarije in Jona Taljata iz Straže sta prejeli vse možne točke. (Foto: M. Ž.)

Slatno, lepo in dišeče

Zlato je znova osvojila tudi predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto Štefka Vidic, ki je priznanje prejela iz rok državne sekretarke Tanje Strniša.

Razstava, vredna vsega občudovanja.

Prečna - V Prečni so včeraj pripravili že 9. državno in 13. regijsko razstavo ter ocenjevanje pletenic. Tokrat so v oceno prejeli 79 pletenih mojstrovin in podelili 35 zlatih, 30 srebrnih in 6 bronastih priznanj ter 8 zahval. Dve sta dosegli vseh 30 možnih točk, spekli pa so ju Janja Klemenčič iz Mirne Peči ter z združenimi močni mama in sin Anamarija in Jon Taljat iz Straže.

Pletenice, ki so jih obiskovalci razstave kar požirali z očmi, sta zavoljo velikega števila pod drobnogled vzeli dve ocenjevalni komisiji, ki sta jih razvrstili v tri kategorije – pleteno srce, pletenica in drugače oblikovan pleten izdelek, pri tem pa upoštevali zunanji videz, zahtevnost izdelave ter videz, okus in vonj skorje in sredice. »Članice ocenjevalne komisije smo imele ta privilegij, da nismo uživale le v estetiki izdelkov, pač pa tudi v prijetnih vonjavah in dobrih oz. tudi v najboljših, odličnih okusih,« je med drugim dejala Anica Pajer, predsednica ocenjevalne komisije in se vsem zahvalila za čudovite izdelke. Pri ocenjevanju so upoštevale pravilnik, v katerem so natančno določeni kriteriji ocenjevanja, zato je vsem sodelujočim priporočila, da v bodoče, še preden začnejo pripravljati izdelek, skrbno pregledajo pravilnik in kriterije ocenjevanja, saj se bodo le tako izognili morebitnemu odbijanju točk.

Ta priljubljeni dogodek je pripravilo Društvo kmečkih žena Novo mesto skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto, Zvezo kmetic Slovenije in Turističnim društvom Straža, finančno jim je na pomoč priskočila novomeška občina, prostor pa je tako kot vedno velikodušno odstopila Krajevna skupnost Prečna.

»V tem tednu smo praznovali slovenski kulturni praznik. Ko si pozorno ogledamo to razstavo, zlahka ugotovimo, da razstava na izviren način prikazuje bogato kulturno in kulinarično tradicijo slovenskega podeželja,« je na podelitvi priznanj povedala prva dama novomeških kmečkih žena Štefka Vidic, zbrane pa so nagovorili tudi Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, direktor novomeškega kmetijsko gozdarskega zavoda Jože Simončič in predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Prireditev so obogatili prečenski ljudski pevci Vaški zvon in pevska skupina mirnopeških harmonikarjev, stene nekdanje osnovne šole pa ozaljšala likovna dela, nastala na likovni koloniji v času lanske Straške jeseni.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

