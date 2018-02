FOTO: Priznanja zaslužnim krajanom in kulturni praznik na Senovem

12.2.2018 | 10:30

Senovo - Na osrednji slovesnosti ob prazniku KS Senovo, ki je posvečen pohodu XIV. divizije na Štajersko, so v Domu XIV. divizije v petek podelili priznanja najbolj zaslužnim krajanom, hkrati pa obeležili tudi kulturni praznik.

Kot je poudaril predsednik Sveta KS Senovo Vlado Grahovac, bo spomin na ta legendarni pohod za vedno zapisan tudi v zgodovino Senovega. »Pomembno je, da tudi današnje generacije gojimo spoštljiv spomin na slavne, a tragične dogodke iz zgodovine slovenskega naroda.« V nadaljevanju pa je predstavil pomembne projekte, ki so zaznamovali leto v krajevni skupnosti: obnovili so cesto na Handijo, dokončali celovito ureditev Bračičeve ulice, zaključili drugo fazo ceste Dovško–Šedem ter Šercerjevo ulico s pločnikom in javno razsvetljavo. Na Tomšičevi ulici poteka izgradnja mostu in kanalizacije, pri gasilskem domu v Stranjah in na koči na Bohorju pa so namestili avtomatska defibliratorja.

Slavnostni govorec na prireditvi je bil evropski poslanec Lojze Peterle. Dejal je, da je kulturni praznik namenjen temu, da nas povezuje. »Mi lahko kaj skupaj dosežemo, če se strinjamo v bistvenih zadevah, če hočemo narediti tisti most oziroma nočemo tistega zidu. In čim bolj dobro v srcu mislimo, tem več stvari lahko naredimo. Kultura ni ena proslava na leto, ni le en nastop pevskega zbora ali gledališka predstava. Kultura je tisto, kar se dogaja med nami in z nami, je tisto, kar raste, se ne more ustaviti, je energija. Kultura nam polni srce in srce tišči v ustvarjalnost, kultura kliče, da naredimo več, da se še bolj povežemo, da naredimo še več mostov, predvsem pa prava kultura ne deli«, je poudaril.

Priznanja KS Senovo

Priznanja KS Senovo so prejeli Radica Šoln, že več kot 20 let prizadevna članica DKD Svoboda Senovo, Bojan Vovčko, aktivni član TD Senovo in plesalec folkorne skupine, Bojan Vončina, aktiven in nepogrešljiv član TD Senovo, Gregor Križnik, ki je v gasilske vrsta vstopil leta 1993 in svoje znanje in izkušnje prenaša na mlajše rodove, Silvo Kozole, ki je že 30 let deluje v LD Senovo, njegova aktivnost pa sega izven okvirov zelene bratovščine, saj je opazna tudi v društvu upokojencev in društvu vinogradnikov; ter Kmečka zadruga Koprivnica, z.o.o. - v njenem imenu je nagrado prejel Ivan Kožar -, ki beleži 25-letnico uspešnega delovanja.

Priznanja z znakom KS Senovo so podelili Ireni Kozole, ki se že več kot 30 let predano vključuje v program aktivnosti Društva prijateljev mladine Senovo, pustila je tudi pečat pri delovanju gledališke skupine DKD Svoboda Senovo; Marici Umek, ki je že 40 let aktivna članica PGD Mali Kamen; Halidu Tubeishatu, dirigientu Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo, ki s svojim delom ohranja tradicijo godbeništva na Senovem; in Francu Slivšku, ki že 20 let opravlja prostovoljno delo v Turističnem društvu Senovo.

Priznanji z velikim znakom KS Senovo pa sta prejela Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo ob 90-letnici delovanja ter Anton Remih, ki je že od mladostnih let vpet v delo za napredek v domačih Stranjah in drugih vaseh pod Bohorjem, s čimer je prispeval h kakovostnejšemu življenju tamkajšnjih krajanov.

Ob prazniku krajevne skupnosti je krajankam in krajanom ter nagrajenkam in nagrajencem za predano delo čestital tudi župan občine Krško mag. Miran Stanko.

Rastoča knjiga osnovne šole

Vinko Hostar, ravnatelj OŠ XlV. divizije Senovo, je ob zaključku slovesnosti zbranim predstavil nov projekt senovske osnovne šole: »Naša šole je močno vpeta v lokalno skupnost, prepoznana ni le po poslanstvu, ampak tudi po projektih. Enega izmed njih smo sprejeli za svojega, saj namreč vstopamo v edinstven slovenski projekt Rastoča knjiga. Želimo, da se ideja širi v vse pore življenja in dela na Senovem, saj je vizija projekta prav rast, rast na kulturnem področju, rast vrednot, rast na temelju zgodovine in rast za prihodnost«, je dejal.

V okviru priprav na vstop v ta projekt so učenci izdelali kipec, ki bo simboliziral Rastočo knjigo OŠ XlV. divizije Senovo. Samo Omerzu, predsednik šolske skupnosti, pa je predstavil kipec – Perkmandeljca, dobrega jamskega škrata, ki ga je ustvarila učenka Deja Senica. Zbrane je nagovoril tudi »oče« Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič.

Kulturni program so sooblikovali učenci OŠ XlV. divizije Senovo in Vrtca Senovo, ter člani gledališke skupine DKD Svoboda Senovo. Program je povezovala Svjetlana Mišković, v avli Doma XlV. divizije Senovo, kjer je potekalo druženje krajanov, pa je bila na ogled tudi razstava osnovnošolcev. Za jedačo in pijačo so poskrbeli člani in članice Društva malih vinogradnikov Kališovec ter Aktiv podeželskih žena Sv. Anton.

B. C.

