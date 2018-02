Zirkelbach drugi, Novomeščani dvakrat tretji

12.2.2018 | 09:45

Maj Zirkelbach(levo)

Konec minulega tedna so v Hotelu Šport na Otočcu potekala ekipna in posamična članska državna šahovska prvenstva v pospešenem ter hitropoteznem šahu. Na tridnevnem tekmovanju je sodelovalo več kot 250 slovenskih šahistov in šahistk, med njimi tudi številčno zastopstvo iz Dolenjske in Posavja.

Šahovsko društvo Krka je ob odlični organizaciji prvenstva osvojilo še tri pokale. Še ne dvajsetletni Maj Zirkelbach je bil drugi na posamičnem prvenstvu v pospešenem šahu, kar je njegov največji uspeh v članski konkurenci.

Novomeška članska ekipa v postavi Jure Zorko, Marjan Kastelic, Jernej Zupančič in Maj Zirkelbach je bila tretja tako v pospešenem in kot tudi v hitropoteznem šahu. Šahistki iz Kočevja Špela Kolarič in Maja Vučko sta postali ekipni državni prvakinji v pospešenem šahu, šahistke iz Krškega pa so bile tretje v pospešenem šahu.

I. V.