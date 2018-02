Danes stavkajo policisti, jutri bodo zdravstveni delavci, v sredo še šolniki

Danes naj bi policisti izvajali le nujne naloge. (Foto: L.M., arhiv DL)

Novo mesto - Danes ob 7. uri so policisti začeli stavko, ki jo nameravajo nadaljevati do izpolnitve zahtev. Stavko sta skupaj napovedala oba policijska sindikata, ki ocenjujeta, da se ji bo pridružilo okoli 9.000 zaposlenih v policiji in na notranjem ministrstvu.

Zadnja policijska stavka je potekala med 18. novembrom 2015 in 2. junijem 2016. Takrat sta sindikata z vlado dosegla sporazum, ki je policistom prinesel višje plače. A po tistem, ko so bila sredi lanskega leta v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest pri ostalih pooblaščenih uradnih osebah, v policijskih sindikatih opozarjajo, da so bila porušena razmerja, dogovorjena s stavkovnim sporazumom, in da je bil poklic policista ponovno razvrednoten. Zato mu željo vrniti status, ki si ga zasluži glede na naloge, pooblastila, odgovornost in nevarnost, s katero se vsakodnevno soočajo, so poudarili v sindikatih.

Seveda za stavko v policiji veljajo določene zakonske omejitve. Sindikata pri napovedi stavkovnih aktivnosti za zdaj ostajata pri pojasnilu, da bodo opravljali vse naloge, ki jih po zakonu morajo, in da bodo storili vse, da preprečijo dejanja, ki bi predstavljala nevarnost za življenje, zdravje ali premoženje ljudi.

Stavka policistov je prva od treh, ki so napovedane v tem tednu. Jutri se obeta dvourna opozorilna stavka zaposlenih v zdravstvenih domovih, domovih starejših, centrih za socialno delo in posebnih socialnovarstvenih zavodih. V sredo še stavka, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Predsednica enote sindikata delavcev v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Novo mesto Marjanca Čegovnik je sporočila, da bo opozorilna stavka, ki jo organizirata sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva, jutri med 8. in 10. uro. »V kolikor vladna stran k reševanju problemov tokrat ne bo pristopila resno, bomo stavko zaostrovali dokler ne bomo dosegli zahtevanega.«

Njihove stavkovne zahteve so: dvig plač v okviru plačnih anomalij in odprave varčevalni ukrepov, uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, višje plačilo za neugoden delovni čas in pravično plačilo na dan praznika, jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe.

»Proces dela bo v času stavke organiziran tako, da se bo zagotavljalo nemoteno izvajanje v zakonih in kolektivnih pogodbah določenega minimalnega obsega zdravstvenih storitev, zdravstvene nege in oskrbe,« dodaja Čegovnikova.

