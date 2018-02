Vrhovnik najhitrejši, a daleč od zmage

12.2.2018 | 12:00

Matjaž Vrhovnik še vedno zna. (Foto: Boštjan Ljubi)

Tekmovalna vrsta Smučarskega društva Krka Rog (Foto: Boštjan Ljubi)

Črmošnjice - Skoraj idealne razmere na smučišču Gače nad Črmošnjicami so včeraj dobro izkoristili člani novomeškega smučarskega društva Krka Rog, ki so se zbrali na že celo desetletje ali pa še dlje načrtovanem društvenem dnevu, na katerem so se obiskovalcem smučišča predstavile vse sekcije društva, pripravili pa so tudi veleslalomsko tekmo parov, pri kateri se seštevajo izidi po dveh izžrebanih tekmovalcev. Nastopili so tako najmlajši, ki vadijo v alpski smučarski šoli, in mladih tekmovalcev do nekdanjih tekmovalcev, učiteljev, trenerjev in staršev otrok, ki so vključeni treninge različnih selekcij.

Najhitrejši čas je na sorazmerno kratki veleslalomski progi sicer dosegel nekdanji smučarski reprezentant in zmagovalec slalomske tekme za svetovni pokal v Adelbodnu Matjaž Vrhovnik, ki sta se mu le na nekaj stotink približala Simon Bobnar in Tomaž Gruden, a nikomur od omenjenih ni uspelo stopiti na oder za zmagovalce. V seštevku obeh časov sta se zmage veselila Bojan Urbanč in mlada tekmovalka SD Krka Rog Aša Slapnik, drugo mesto je pripadlo predsedniku društva Boštjanu Ljubiju in Pii Janko, tretje pa Damjanu Tratarju in Evi Malenšek.

Priznanje za najmlajši tekmovalko je dobila štiriletna Nika Tia Košmrl, najstarejši tekmovalec pa je bil osemdesetletni Slavko Medle, najstarejši še aktivni slovenski učitelj smučanja z mednarodno licenco ISIA, ki je bil pred dvaindvajsetimi leti tudi ustanovitelj Rogove šole smučanja, ki še danes deluje v okviru društva.

Poleg Rogove šole smučanja in alpske smučarske šole v društvu delujejo tudi tekmovalna, sodniška sekcija in sekcija za telemark smučanje, klub pa skrbi tudi za dolenjsko sekcijo Zveze učiteljev in trenerjev smučanja. Od tekmovalcev smučarskega društva Krka Rog trenutno na najvišji ravni tekmujeta povratnica po poškodbi alpska smučarka Pika Dvornik, ki se zaenkrat udeležuje predvsem FIS tekem in tekem za evropski pokal, in telemark smučarka Katarina Malenšek, ki nastopa tudi na tekmah svetovnega pokala v telemark smučanju in je pred dnevi na tekmi na paralelnem sprintu za svetovni pokal na Krvavcu osvojila deveto mesto, lani pa je bila na isti tekmi peta, kar je do sedaj njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu.

I. Vidmar

