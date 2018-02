FOTO: Kurenti in domače pustne šeme odganjale zimo v Škocjanu

12.2.2018 | 13:00

Škocjan - Tudi Škocjan so ta konec tedna obiskale maškare, med drugim ptujski kurenti, ki - glede na današnje sneženje - očitno zime le niso pregnali.

Kurenti so zaplesali pred občinsko stavbo in navdušili številne občane, ki so si jih prišli pogledat. Med njimi seveda ni manjkal župan Jože Kapler. Včeraj pa sta škocjansko kulturno in turistično društvo organizirala otroško pustno rajanje. Zbor je bil ob 15. uri pri gasilskem domu, nato pa je šla povorka pustnih šem do Metelkovega doma, kjer je sledilo veselo rajanje z animacijami za otroke, krofi in zavinškim čajem.

L. Markelj, foto: Občina Škocjan

