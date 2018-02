Mlade želijo še bolj vključiti v razvoj občine

Projekte so danes predstavili na novinarski konferenci.

Župan Trebnjega Alojzij Kastelic

Žiga Zaplotnik

Trebnje - Občina Trebnje z optimizmom zre v prihodnost. Za njimi je eno najuspešnejših let v zadnjem desetletju, je na današnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili nekaj novih projektov, dejal župan Alojzij Kastelic. Predvsem na področju gospodarstva je občina doživela razmah. »Štiri podjetja so investirala okoli 16 milijonov evrov v nove gospodarske objekte, hkrati pa že načrtujejo nove. Vsi investitorji so zadovoljni s stanjem v občini, prihajajo pa tudi novi. Želimo si, da se trend investicij nadaljuje,« je razloge za optimizem navedel Kastelic in dodal, bodo z vsemi investicijami zagotovili preko 250 novih delovnih mest. Cilj občine je, da pride med deset najbolj razvitih občin v Sloveniji.

Letos bodo nadaljevali z urejanjem industrijske cone v Trebnjem, zgradili bodo vrtec v Šentlovrencu, med drugim bodo nadaljevali tudi s projektiranjem kulturnega centra v središču Trebnjega. Pričakujejo, da bodo gradbeno dovoljenje dobili do aprila. Vida Šušteršič, višja svetovalka za prostorsko načrtovanje in urbanizem na občini, je predstavila spremembe občinskega podrobnega načrta (OPN), ki je bil sprejet pred petimi leti. »Občina Trebnje je zelo zanimiva za nove investicije. Ugodna prometna lega z navezavo na novo avtocesto pomeni osnovo za urbano širitev mesta Trebnje in ostalih naselij. Od spremembe OPN se je nabralo okoli 1000 pobud občanov za spremembo namembnosti zemljišč,« je povedala Šušteršičeva. Okoli 40 odstotkov jih želi, da se nekatera stavbna zemljišča vrnejo v kmetijsko rabo.

Obenem pa občina tako kot v preteklosti načrtuje nekatere tako imenovane »mehke« projekte, s katerimi želijo dvigniti življenjski standard v občini. Žiga Zaplotnik, ki na občini pokriva področje družbenih dejavnosti, je dejal, da imajo trenutno v teku tri evropske projekte, ki so vezani na mlade, mladinsko delo in njihovo aktivno participacijo. Kot ena izmed šestnajstih slovenskih občin so se vključili v projekt Europe goes local, v sklopu katerega bodo pripravili dvoletni načrt za razvoj in krepitev mladinskega dela. Tik pred začetkom izvajanja je tudi projekt S.P.A.C.E., ki na nagovarja problem premajhnega števila dostopnih načinov izražanja mnenj in iniciativ državljanov Evropske unije. Tretji projekt pa je FATE ali Fighting for equal access to sports and exercise, ki ga je občina prijavila na razpis programa Erasmus+ Sport. Z njim želijo športne dejavnosti omogočiti tudi tistim, ki tega ne zmorejo, to je na ljudi s potrebnimi potrebami.

Na novinarski konferenci so predstavili tudi projekt Sejanje optimizma, v okviru katerega vodo vsak mesec eni mladi osebi omogočili srečanje in enodnevno druženje z izbrano uspešno osebno iz različnih sfer življenja. Med mladimi je namreč v zadnjem času zaslediti vse več apatije in pesimizma, zato jih želijo spodbuditi k pozitivnemu razmišljanju in aktivni udeležbi na različnih področjih.

Vabijo vse mlade, da na elektronski naslov občine sporočijo svoj interes za sodelovanje.

Besedilo in fotografije: R. N.

