Mlada zarja z ministrovim pismom

12.2.2018 | 16:00

Mlada zarja je navdušila s komedijo Ministrovo pismo. (Foto: M. Ž.)

Soteska - Sobotna premiera in nedeljska ponovitev komedije v dveh dejanjih dr. Josipa Vošnjaka Ministrovo pismo dramske sekcije Mlada zarja PGD Soteska je dodobra navdušila polno dvorano tamkajšnjega gasilskega društva.

»Igra je zelo stara, vendar pa je njeno sporočilo vedno aktualno, morda danes še toliko bolj. Dogajanje je postavljeno v meščansko hišo upokojenega uradnika, ki ima hčer, primerno za možitev. Snubita jo dva mladeniča, vsak pa si na svoj način želi pridobiti blagoslov pri očetu. Seveda zmaga prava ljubezen s pomočjo ministrovega pisma, ki ima seveda veliko moč,« je v nekaj besedah vsebino povzela Brigita Rončelj, ki je skupaj z Darkom Pavlinom režirala predstavo, oba pa sta tudi del igralske ekipe.

Poleg njiju nastopajo še Blanka Rončelj, Mitja Zupančič, Dušan Luthar, Tomaž Virant in Urša Novak, podporno ekipo pa sestavljajo šepetalka Meta Bertocelj in vaška mladina.

V Soteski so nekoč živo in uspešno dramsko dejavnost obudili leta 2013, to je njihova tretja igra po komedijah Vozel in Moža je zatajila.

M. Ž.

