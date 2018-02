Pijan tovornjakar povzročil nesrečo; žrtev je našel na Facebooku

12.2.2018 | 14:40

Foto: arhiv DL

Črnomaljski policisti so bili soboto okoli 13. ure obveščeni o prometni nesreči v Ručetni vasi. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 44-letni voznik tovornega vozila, ki je v križišču odvzel prednost 40-letni voznici avtomobila. V nesreči nihče ni bil poškodovan, nastala pa je premoženjska škoda na udeleženih vozil. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pijan, v litru izdihanega zraka je imel 0,60 miligrama alkohola. Izdali so mu plačilni nalog, odvzeli vozniško dovoljenje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaradi požara 50 tisočakov škode

Novomeški policisti so bili v petek dopoldne obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Straži. Okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara policisti in kriminalisti še preiskujejo. Po prvih ugotovitvah naj bi zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše, ogenj pa se je razširil na celotno etažo hiše. Po oceni oškodovanca je nastalo za okoli 50.000 evrov škode. Reševalci so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico 91-letnega stanovalca.

Pijana iz brez izpita

Med kontrolo prometa v Podbočju so policisti v soboto dopoldne ustavili voznika avtomobila Volkswagen golf. Med postopkom so ugotovili, da 40-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,37 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V noči na nedeljo so policisti v Šmihelu v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. 32-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,39 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ustavili 13 pijanih

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto so v soboto preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Na območju Dolenjske in Posavja so v le nekaj urah ustavili 13 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Kršitelji so imeli v litru izdihanega zraka med 0,31 in 0,88 miligrama alkohola, med njimi jih je imelo kar pet v litru izdihanega zraka več kot 0,76 miligrama. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so jim izdali plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Ne nasedajte obljubam o lahkem zaslužku!



Novomeški policisti preiskujejo kaznivo dejanje goljufije. Oškodovanec jih je obvestil, da se je družbenem omrežju Facebook odzval na oglas neznanca. Ta naj bi mu predlagal, da bi po ugodni ceni skupaj odkupila zlato, ki naj bi bilo last podjetij iz tujine, ki so šla v stečaj. Neznanec naj bi že našel kupca in tujine, ki bi zlato takoj odkupil po enkrat višji ceni. Na dogovorjenem mestu sta se srečala z in oškodovanec mu je izročil denar. Z odkupovalcem naj bi se kasneje srečala na drugem mestu, vendar neznanec tja ni prišel, prav tako se ni več odzival na klice oškodovanca. Policisti so takoj po prijavi oškodovanca pričeli s preiskavo. Na območju Črnomlja so izsledili osumljena goljufa in ju pridržali. Ovadili ju bodo zaradi kaznivega dejanja goljufije.

"Občanom svetujemo, naj bodo previdni in ne nasedajo prevarantom, ki pri sklepanju različnih poslov obljubljajo nerealne in visoke zaslužke. Denarja naj v nobenem primeru ne izročajo neznancem, o sumljivih okoliščinah pa takoj obvestijo policijo," pravijo na PU Novo mesto.

Vlomil v lokal

V minuli noči je v Črnomlju nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel okoli 100 evrov.

Odnesli za 7 tisočakov nakita

V soboto popoldne so neznani storilci vlomili v stanovanjsko hišo na območju Grosupljega. Policisti so ugotovili, da so storilci vlomili skozi okno v pritličju in tako prišli v notranjost hiše, iz katere so nato odnesli nakit. Lastnika so oškodovali za okoli 7.000 evrov.

Prijeli 11 tujcev

V petek dopoldne je na mejni prehod Obrežje, na vstop v Slovenijo, pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Voznik je v tovornem vozilu prevažal izdelke iz plastične mase in je bil iz Turčije namenjen v Veliko Britanijo. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. V tovornem delu so med tovorom našli dva državljana Pakistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Predali so ju hrvaškim varnostnim organom.

V petek popoldne so na območju Trebnjega v tovornem vozilu odkrili pet državljanov Afganistana, ki so skriti med tovorom nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih nastanili v azilnem domu.

Črnomaljski policisti so v nedeljo dopoldne pri naselju Miliči prijeli tri državljane Alžirije in državljana Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci so preplavali reko Kolpo. Po zaključenem postopku so jih nastanili v azilnem domu.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 18m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni osel na drugi strani Prav mu je bedaku! Preglej samo prijavljene komentatorje