Oživljali so ga gasilci in reševalci, a niso bili uspešni

12.2.2018 | 19:00

Danes ob 10.50 so v Martinji vasi pri Mokronogu v delavnici stanovanjske hiše našli nezavestno osebo. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. Do prihoda reševalcev so jo oživljali gasilci PGD Mokronog. Oživljanje je bilo, žal, neuspešno. Neuradno naj bi šlo za moškega.

Ob 8.58 je zagorelo v podjetju Vipap na Tovarniški ulici v Krškem. Gasilci PGE Krško so požar pogasili in prezračil prostore.

Ob 9.41 je zagorelo v dimniku stanovanjske hiše na Cesti v Mestni log v Kočevju. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so dimnik ohladili in pregledali s termovizijsko kamero. O škodi ne poročajo.

