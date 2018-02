Zagorelo na Foersterjevi

13.2.2018 | 07:00

GRC Novo mesto

Sinoči ob 23.34 uri je v Foersterjevi ulici v Novem mestu gorelo ostrešje zapuščenega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so ogenj pogasili. Zgorel je del ostrešja, enokapnice, velikosti 60 kvadratnih metrov. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Novo mesto vendar njihova intervencija ni bila potrebna. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Drevo na cesti

Ob 21.44 je na cestnem odseku Velike Malence - Globočice, občina Brežice, podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci cestnega podjetja CGP Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča,

- da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE,

- od 13:00 do 15:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBINDOL. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Krajna Brda med 8:00 in 14:00 uro, za področje nadzorništava Brežice pa na območju TP Cirnik izvod Veliki Cirnik med 10:00 in 14:00 uro.

