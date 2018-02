Pustne šeme slabo odganjajo zimo - na pustni torek sneži

13.2.2018 | 08:00

Za pustni torek je treba poprijeti za lopato in kidati sneg z avtomobilov.

Danes je pustni torek, in čeprav naj bi to že čas priprav na pomlad, letos to ne drži. Kurenti in ostale pustne maske bolj slabo odganjajo zimo, saj že od včeraj sneži, tudi na dolenjskem koncu.

Vremenska napoved pravi, da bo danes oblačno, predvsem v južni in vzhodni Sloveniji bo občasno še rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do okoli 7 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v vzhodnih krajih občasno pretežno oblačno. V severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter. Zjutraj bo po nekaterih nižinah predvsem osrednje in jugovzhodne Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -7 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo mrzlo in po nekaterih nižinah megleno

PUSTNI TOREK ODVISEN OD VELIKE NOČI

Otroci se še vedno radi našemijo in se hodijo pokazat od vrat do vrat. Včasih celo kaj zapojejo in zaplešejo.

A vrnimo se še k pustu, času rajanja, veseljačenja, pustnih šem in norčij. Je čas veselja ob pripravah na pomlad in čas, ko skriti za pustno šemo lahko povemo vse tisto, kar si drugače ne bi upali. Pust je čas, ko šeme prevzamejo oblast.

Pust je starodavna šega. Izvira iz Rimskih časov, ko so februarja po ulicah divjali z groznimi maskami, ki so predstavljale umrle prednike. Pozneje se je običaj pomešal s keltskim običajem preganjanja zime in praznovanja pomladi. V času krščanstva so praznik prestavili pred 40-dnevni predvelikonočni postni čas, tako da ima zdaj na koledarju svoj čas in ime, ki naj bi izhajalo prav iz posta.

Čas pustnega torka je torej zelo odvisen od Velike noči. Ta je premični cerkveni praznik, ki nastopi prvo nedeljo po spomladanski polni luni. 47 dni pred Veliko nočjo je pustni torek. Jutri sledi pepelnična sreda, ko se začenja postni čas in za kristjane strogi post.

Pomlad v letu 2018 nastopi 21. marca. Prva polna luna po tem datumu je v soboto, 31. marca 2018. Prva nedelja po polni luni je torej 1. aprila 2018. Takrat je Velika noč. Od tega datuma odštejemo 47 dni in dobimo 13. februar 2018.

In kdaj bo pustni torek prihodnje leto? 5. marca, torej pozneje kot letos.

Besedilo in foto: L. Markelj