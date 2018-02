Skozi najdaljši tunel in po debelem snegu

13.2.2018 | 14:00

Semič - Pohodniška skupina Tempoo se je minulo soboto odpravila na februarski pohod, ki so ga že osmo leto pripravili skozi semiški železniški predor, ki s 1.975 metri velja za najdaljši enotirni železniški predor v Sloveniji. A 17 pohodnikov se je potem odpravilo še mimo Bajerja in Potokov na Vimol ter tako premagalo več kot 500 metrov višinske razlike. Potem so se spustili v Rožni Dol, se podali na Smuk in se po 20 kilometrih hoje vrnili v Semič.

Letošnji pohod je bil v najvišjem snegu doslej. Na Vimolu ga je bilo več kot pol metra. Nekaj pohodnikov je obiskalo še križ pri Belih stenah, ki so ga na mestu, kjer je nekdaj že stal, predlani ponovno postavili prav člani skupine Tempoo. Tam pa je bil sneg debel kar 80 cm. A ker so pohodniki dobro misleči ljudje in ker vedno vse obrnejo na vedrejšo plat, so bili veseli, da ni vsaj deževalo, snežilo ali da ni pihal močan veter.

S pohodniki je bil tudi Dolenjski list. Reportažo pa si boste lahko prebrali v februarski številki Žive, priloge Dolenjskega lista, ki bo izšla 22. februarja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše