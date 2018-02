SB Novo mesto: Stavkamo, da dosežemo svoje. Zdravniki so že.

13.2.2018 | 10:05

Stavka je v novomeški bolnišnici potekala med 8. in 10. ure. A verjetno ni zadnja...

Novo mesto - V avli Splošne bolnišnice Novo mesto je danes med 8. uro in 10. uro potekala stavka, ki sta jo organizirala Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat socialnega varstva. Prvi zajema vse medicinske sestre, tako srednji kot diplomirani profil, drugi pa zajema fizioterapijo, laboratorijske inženirje, transportne uslužbence, podporno službo…

Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije - Splošne bolnišnice Novo mesto Marjanca Čegovnik.

Novomeška bolnišnica ima okoli 1100 zaposlenih, od tega je več kot polovica zaposlenih v zdravstveni negi, za stavko pa se je opredelila večina.

»Stavkamo zato, da bomo dosegli svoje. Zdravniki so že dosegli. Želimo le to, kar nam pripada. Imamo absolutno prenizke plače, kadrovsko smo povsem podhranjeni, normativi niso zastavljeni, vse je kar po »kavbojsko« in čas je, da se to uredi,« je povedal eden od zdravstvenih tehnikov. Delavka z oddelka za transport in čiščenje pa je dodala: »Imamo zelo nizke plače, s plačilne liste, kjer sta še prehrana in potni stroški, komaj razberemo, kolikšna dejansko je. Pa kljub vsem tem dodatkom ne dosegamo niti minimalne plače.«

Več kot polovica od 1100 zaposlenih v bolnišnici dela v zdravstveni negi, za stavko se je odločila večina. Dopoldne so se zbrali v avli, pacientom so ta čas nudili nujno oskrbo.

Osebje, zbrano v avli bolnišnice, se z imeni ni želelo izpostavljati, glede poteka stavke in razlogov zanjo pa je predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije - Splošne bolnišnice Novo mesto Marjanca Čegovnik povedala: »Dejstvo je, da je skrajni čas za uveljavitev že podpisanega sporazuma o kadrovskih standardih in normativih, kar prinaša več kadra na posameznih deloviščih, posledično pa kakovostnejšo in bolj varno oskrbo pacientov.« Med stavko so v bolnišnici opravljali z zakonom določen minimum, po njenih besedah, pa se je večina zaposlenih v negi zbrala v avli, medtem ko jih je nekaj ostalo po oddelkih zaradi varnosti pacientov.

»Če govorimo o zneskih naših plač, je dejstvo, da zaposlena srednja medicinska sestra, ki je dodobra začela s svojo delovno potjo, je njeno plačilo 700 evrov. Vsi dodatki, ki ji pritičejo, pa so zelo nizko ovrednoteni. Zato ta stavka, da se to končno uredi. Dejstvo je, da je treba varčevalne ukrepe odstraniti, ker imamo gospodarsko rast in ker so določeni skupini v zdravstvu mimo nas krepko dvignili plače, kar priča, da bi se dalo tudi tu urediti. Nujno potrebno je, da ima vlada posluh, da se realizira stavkovni sporazum iz leta 2013, da se uveljavijo kadrovski standardi in normativi, s katerimi bo zaposlenih več ljudi, da razbremenimo izgorele in izčrpane zdravstvene delavce. Da se sprostijo varčevalni ukrepi tudi pri dodatkih, tj. za manj ugoden delovni čas, delo ponoči, dodatki za delo na praznik in ob nedeljah,« je nadaljevala Čegovnikova in dodala, da ima »vlada nema ušesa, delodajalec sicer stoji z nami, vendar brez podpore vlade ni sredstev za plače delavce.«

Medicinske sestre so še povedale, da bodo na stavkovnih zahtevah vztrajale do njihove izpolnitve, tako da, v kolikor vlada resneje ne pristopi k pogajanjem, bodo stavko v bodoče zaostrile.

Oba sindikata sta svoje zahteve povzela: »Z dvigom plač zaposlenim, ki so uvrščeni do 26. plačnega razreda, je vlada naredila samo še več anomalij. Znotraj skupine zdravstvenih delavcev je prišlo do še več nesorazmerij, zato zahtevamo, da se anomalije nemudoma odpravijo. Za naše delo, ki je opravljeno strokovno in odgovorno, pa zahtevamo pošteno plačilo. Naše stavkovne zahteve so: dvig plač v okviru plačnih anomalij in odprave varčevalni ukrepov; uveljavitev kadrovskih standardov in normativov; višje plačilo za neugoden delovni čas in pravično plačilo na dan praznika ter jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe.«

Kot je znano, so včeraj stavkali tudi policisti in zaposleni na ministrstvu za notranje zadeve, jutri pa bodo stavkali še vzgojitelji in učitelji.

Tekst in foto: M. Martinović

novejši najprej Komentarji (3) 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Jožefina Naj si najdejo bolje plačano delo v gospodarstvu, če jih nizke plače tako motijo. 2h nazaj Oceni jAPAPAJ Najslabša bolnica v slo in oni štrajkajo... 1h nazaj Oceni popendekl A res draga Jožefina? Kdo ti bo pa na stara leta za tako plačo z nasmeškom na obrazu brisal usrano rit in ti potiskal hrano v brezzobo čeljust v bolnišnici ali krepalniku? Za takšno plačo nihče z vsaj zrnom pameti ne. In ne mi prosim klobasat, da realni sektor vzdržuje javnega! Medicinske sestre, žandarji, gasilci, učitelji po vašem ne skrbijo za zdravje bolnih in onemoglih, ne skbijo za varnost, vlačijo iz gorečih stanovanj pijančkov, ki so zaspali s čikom, ne vzgajajo naših že tako genialnih otrok. Ne! Po vaše našteti in še nenašteti sedijo doma in čakajo na plačo, katero jim za njihovo nedelo tako velikodušno poklanja "realni sektor"! Je pa dejstvo, da je v javnem sektorju ogromno balasta in nepotrebnih ustanov za mešanje megle, katerih direktorjem so nedavno močno povečali plače. Slednje in njihove podrepnike pa bi tudi jaz nemudoma poslal dokazovati svoje sposobnosti na trg dela. Preglej samo prijavljene komentatorje