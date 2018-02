Demontiral minometno mino, ta pa je eksplodirala, umrl na kraju dogodka

Včeraj nekaj po 11. uri so bili policisti obveščeni, da naj bi se v Martinji vasi pri Mokronogu pri delu huje poškodoval moški. 46-letnik je kljub pomoči reševalcev zaradi hudih poškodb umrl. Novomeški kriminalisti so opravili ogled in ugotovili, da je v delavnici demontiral minometno mino iz druge svetovne vojne.Varil je nosilec vžigalnika, to pa je povzročilo eksplozijo. Kovinski delci so ga tako hudo poškodovali, da je umrl na kraju eksplozije. Kriminalisti so še ugotovili, da naj bi moški zbiral orožje iz obdobja druge svetovne vojne. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Nemoteno in varno delo kriminalistov pri ogledu so zagotavljali bombni tehniki Specialne enote policije. Zavarovali so dele neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so lahko še vedno nevarni in na primernem kraju eksplozivno telo uničili.

Ukradel pločevino

Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu je med petkom in ponedeljkom nekdo vlomil v skladišče podjetja in odtujil pločevino iz aluminija. Škode je za okoli 2.500 evrov.

Prijeli Sirca in pet Alžircev

Policisti Postaje mejne policija Dobova so včeraj popoldne na vstopu v Slovenijo opravljali kontrolo tovornega vlaka, ki je iz Srbije vozil pločevino. Pri pregledu so v podvozju vlaka našli skritega državljana Sirije, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Črnomaljski policisti so minulo noč v bližini kraja Paunoviči izsledili in prijeli pet državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

