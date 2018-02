Na Nikodemovih dnevih teme zlasti za mlade

13.2.2018 | 17:10

Vsa predavanja na Nikodemovih večerih v Baragovem zavod so brezplačna. (Foto: L. M., arhiv DL)

Novo mesto - V Baragovem zavodu v Šmihelu tudi letos pripravljajo Nikodemove večere, ki so tokrat zaradi jesenske sinode mladih v Rimu uglašeni predvsem na mladinsko tematiko. Gre za štiri predavanja z zanimivimi temami in gosti, vsa se bodo pričela ob 19. uri.

Nikodemovi večeri se začenjajo ta četrtek, 15. februarja, o okroglo mizo z naslovom Mladi v iskanju vrednot, na kateri bodo sodelovali: dr. Katarina Kompan Erzar, br. JonVene OCist in Vid Planinc. V petek, 16. februarja, bo kapucin br. Jakob Kunšič razmišljal na temo Mladi med tradicijo in iskanjem osebne vere.

Prihodnji teden, v četrtek, 22. februarja, bo zanimivo pričevanje francoskega patra Jeana-Philippea Chauveaua z naslovom Čez dan v zaporu, ponoči med prostitutkam. O svojem poslanstvu in izkušnjah je napisal tudi knjigo Duhovnik med prostitutkami, ki je prevedena v slovenščino.

V petek, 23. februarja, bo v Baragovem zavodu predaval dr. Drago Ocvirk z naslovom Islam: ekstravagantna ponudba – magnet za mlade. Dr. Drago Ocvirk bo spregovoril o prevladujočih tokovih v islamu, ki se borijo za duše tako muslimanov kot nemuslimanov ne le v islamskih deželah, marveč tudi na Zahodu in v Sloveniji. Pri tem bo izhajal iz konkretnih primerov in nakazal razloge, zakaj islam, predvsem v svojih najstrožjih in skrajnih izvedbah, ki so popolno nasprotje zahodnega načina življenja in vrednot, privlači mlade, fante in dekleta, na Zahodu.

L. Markelj