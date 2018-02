Blizu srca je imel kar luknjo

Delavnica, v kateri je Denis delal.

Nesreča naj bi se zgodila za to mizo v delavnici.

Prebivalci Martinje vasi so močno pretreseni.

Martinja vas - V Martinji vasi blizu Mokronoga je bilo včeraj dopoldne dokaj mirno, a okrog enajste ure je vaščane vznemirilo tuljenje siren reševalnih vozil, ki so hitele v delavnico stanovanjske hiše, kjer se je zgodila huda nesreča.

46-letni Denis Vene je demontiral minometno mino iz druge svetovne vojne. Z varilnim aparatom je varil nosilec vžigalnika, kar je povzročilo eksplozijo, so sporočili z novomeške policijske uprave. Kovinski delci so ga tako hudo poškodovali, da je kljub pomoči reševalcev umrl na kraju nesreče.

»Mož Miro je bil za mizo, jaz pa sem bila za računalnikom, ko sem zaslišala močan pok. Najprej sem pomislila, da je kaj narobe z radiatorjem ali s pečjo, zato je mož tekel po sina, ki je delal v delavnici poleg hiše. Želel ga je vprašati, kaj je narobe, a našel ga je na tleh nezavestnega,« s solzami v očeh začne nesrečo za Dolenjski list opisovati Denisova mama Ana, ki je tudi občinska svetnica občine Mokronog-Trebelno.

Oče ga je takoj začel oživljati, mama pa je poklicala rešilce, nato pa še sama pomagala pri oživljanju. Potipala ga je za vrat, da bi preverila utrip, a ga ni zaznala. »Blizu srca je imel kar luknjo. Zgleda, da je šel delček mine kar čez njega,« se tragedije spominja oče Miro. Zdravniška ekipa je bila hitro na kraju nesreče in tudi oni so se trudili, da bi ga oživeli, a ni šlo. »Vedela sem, da ni pomoči,« pripoveduje naša sogovornica.

Denis je bil zelo priden in kot avtomehanika so ga ljudje zelo cenili, saj so k njemu večkrat pripeljali avtomobile na popravilo, o sinu pripoveduje mama. »Znal je tudi variti, montirati centralne naprave, polagati ploščice, graditi, celo na računalnike se je spoznal, z bratom pa sta se ukvarjala s predelavo avtomobilov na plin. Bil je univerzalen fant,« ga opisuje. Z družino je živel v Krmelju, za sabo pa je zapustil ženo in dva sinova. Venetova še dodaja, de je imel v ponedeljek prost dan, jutri pa naj bi šel pogledat za novo službo.

Alenka Drenik s PU Novo mesto je sporočila, da so kriminalisti ugotovili, da je zbiral orožje iz obdobja druge svetovne vojne. Starša pravita, da za to nista vedela, saj ni hotel, da hodita v delavnico. »Od mene je imel prepoved petard in vsega, kar poka,« zatrjuje mama. »Zgleda, da se je ukvarjal z bedarijo, za katero ne veva nič. Nekaj majhnega ga je ubilo, ker niso našli ostankov. A vseeno je bilo silovito, kajti razbilo je steklo okna in naredilo luknjo v stropu delavnice,« pravi oče, ki upa, da bo sinova smrt vsem v poduk, da je tovrstne zadeve potrebno pustiti pri miru in ob morebitni najdbi takoj poklicati pristojne službe.

