Z avtom s ceste

14.2.2018 | 07:00

Včeraj ob 8.48 uri je na cesti Fara–Kočevje pri Slapu Nežica, občina Kostel, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča. Reševalci NMP Kočevje so poškodovanega voznika oskrbeli. Aktivirani so bili gasilci PGD Kočevje in Vas-Fara, a je bilo njihovo posredovanje preklicano.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah danes med 11. in 14.30 uro prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Pijavško.

M. K.