V šolah ne bo pouka, v vrtcih le dežurstvo

14.2.2018 | 08:05

Tudi na osnovni šoli Dolenjske Toplice pouka danes ne bo. (Foto: R. N., arhiv DL)

Ravnatelj šentrupertske osnovne šole Jože Tratar (Foto: R. N.)

Novo mesto, Šentrupert - Po stavkah policistov in zaposlenih v zdravstveni negi je danes na vrsti najbolj množična stavka. Po navedbah šolskega sindikata Sviz bodo stavkali v večini slovenskih javnih vrtcih ter v osnovnih in srednjih šolah, prav tako bodo stavkali v dijaških domovih, glasbenih in višjih šolah. V peščici zavodov, kjer so stavkali že 24. januarja v sklopu stavke v različnih dejavnostih javnega sektorja, pa stavke danes ne bo.

Na področju vzgoje in izobraževanja bo danes po navedbah šolskega sindikata Sviz v več kot tisoč zavodih stavkalo med 35.000 in 40.000 zaposlenih. V šolah ne bo pouka, za otroke bodo zagotovili le varstvo, tudi v vrtcih, kjer so ponekod organizirali le dežurne enote, bo program okrnjen.

Stavkali bodo tudi v šentrupertski osnovni šoli dr. Pavla Lunačka. »Seveda bomo za nujne primere poskrbeli za varstvo otrok, ki bodo dobili tudi en obrok. Velika večina zaposlenih na šoli in v vrtcu pa bo odšla na protest v Ljubljano,« je pred dnevi dejal ravnatelj šole Jože Tratar. V Ljubljani bo v času stavke shod, pričakujejo 15.000 ljudi.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) s stavko zahteva višje plače za dva do tri plačne razrede, ovrednotenje razredniškega dela in višji regres za tiste z minimalno ali nižjo plačo. S stavko bodo začeli danes, po napovedih pa jo bodo v prihodnjih dneh po potrebi zaostrili.

R. N.

Komentarji (5) 6h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni voluhar Bodo starši otrok plačali za en dan vrtca manj, glede na to, da vrtci ne delajo? 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni tomaž Ja manj boste plačali. 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni martin Ko boste trdili, da je učiteljem lahko, se samo spomnite kako je včasih težko ukrotiti vašega enega ali dva malčka. Učitelj ali vzgojitelj jih pa mora umiriti neprimerno več otrok, pa še kaj naučiti jih je treba. Doma jih pa čakajo njihovi otroci .... 5h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Petra Učitelji ne umirijo nikogar. Ker bežijo pred tem. Dejansko imajo mnogo lažje delo od večine ljudi v realnem sektorju, od katerih dobivajo plačo. 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni voluhar Se strinjam,delo učiteljev in vzgojiteljev je težko in stresno. Je pa res, da je treba vrtec plačevati in med stavko otroka nimaš kam dat. Mogoče pa bi jih mogli starši vzet kar s sabo v službo :)