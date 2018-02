Inovator je že čisto vsak zaposleni

Direktor in predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup

Novo mesto - V skupini TPV so lani zaposleni podali skoraj 3000 inovativnih predlogov, skupno pa so v petih letih, odkar sistematično spodbujajo inovativnost zaposlenih, našteli že več kot 10.000 takih predlogov. V torek so na 5. Dnevu inovativnosti TPV najboljše lanske inovacije tudi nagradili.

Odbor za inovacijske predloge je letos kot posameznik najbolj prepričal Marko Malnarič, in sicer s predlogom Robotizacija izdelave izdelka za vozila Range Rover, nagrado za najkoristnejši predlog tima pa sta prejela Srečko Basarac in Primož Kozan za predlog Študija izvedbe in vpeljava varovanja v orodju za preoblikovanje. Tudi sicer se predlogi za inovacije nanašajo predvsem na avtomatizacijo procesov, uporabo avtonomnih sistemov in kolaborativnih robotov, pojasnjuje Krunoslav Šimrak, direktor raziskovalno-razvojnega sektorja.

V tako konkurenčni branži, kot je avtomobilska industrija, mora inovativnost postati del splošne klime v podjetju, česar se zaveda tudi direktor in predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup: »V vsakem avtomobilu je okoli 80.000 sestavnih delov, ki se ves čas spreminjajo, predvsem pa postajajo lažji. V skupini TPV izdelujemo dele za sedeže, karoserije in podvozja, in ne le, da jih izdelujemo, tudi razvijamo jih. V številne projekte vstopimo že v fazi predrazvoja, se pravi pet ali šest let prej, preden pride avto na trg.«

Za razvoj na leto namenijo okoli 5 odst. vseh prihodkov, inovacije pa se iz leta v leto izboljšujejo. »Število in kakovost naraščata, zaposleni pa jih dojemajo kot del našega vsakdana. Vsako leto so boljše, vedno več je tudi timskih inovacij, kar je naša usmeritev. Pri tem ne gre samo za tehnične inovacije, ki jih je sicer največ, ampak tudi za uvajanje sistemskih sprememb v organizaciji dela,« pravi Gorjup.

Skupina TPV ima trenutno več kot 1200 zaposlenih, ki so lani ustvarili 153 milijonov evrov prihodka, kar je skoraj 10 odst. več kot leta 2016. Izid poslovanja je primerljiv s tistim iz leta 2016, ko je EBITDA znašal dobrih deset milijonov evrov. »Veseli smo, da nas kupci prepoznavajo kot prave partnerje na vseh nivojih, predvsem pa na področju razvoja. Naš dolgoročen cilj je namreč, da v vedno večji meri prodajamo svoje znanje,« poudarja Gorjup.

