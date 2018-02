O vodah med varnostjo in nevarnostjo

14.2.2018 | 11:00

Črnomelj - Društvo Proteus-okoljsko gibanje Bela krajina je v okviru črnomaljskega občinskega praznika včeraj pripravilo predavanje o belokranjskih in slovenskih vodah med varnostjo in nevarnostjo. Na njem so sodelovali prof. dr. Mihael Jožef Toman, prodekan Biotehnične fakultete za biologijo Univerze v Ljubljani (UL), prof. dr. Rok Kostanjšek, vodja oddelka za biologijo Biotehnične fakultete UL, doc. dr. Liljana Bizjak Mali z Biotehnične fakultete UL ter prof. dr. Dušan Plut, podpredsednik društva Proteus.

Voda postaja vse bolj strateška naravna dobrina, vprašanje pa je, ali se tega dovolj zavedamo. In ali storimo dovolj za ohranjanje podtalnice? Pri tem je še posebej občutljiva Bela krajina s plitvim krasom. Bilo je slišati zastrašujoče podatke o posledicah vse večjega ogrožanja okolja, še posebej pa vodnih virov zaradi kemijskih snovi.

Prisotni so si zastavili vrsto vprašanj. Na primer, kako zmanjšati uporabo pesticidov v kmetijstvu? Ali je gnojenje z digestatom iz bioplinske elektrarne sprejemljivo za kraška tla? Seveda pa je bila na prvem mestu človeška ribica in še posebej njena podvrsta črna človeška ribica, ki na vsem svetu prebiva le na treh km2 v okolici Črnomlja. Prav življenje v podzemnem svetu je pokazatelj, kakšna je podtalnica. Predvsem zaskrbljujoč pa je vnos nitratov tako v zemljo kot v podzemlje. Prav tako zaskrbljujoč je dvig temperature Lahinje in Kolpe zlasti v poletnih mesecih, kar je sicer dobro za razvoj turizma, ne pa tudi z ekološkega vidika. V obdobju od 1976 do 1990 je bila poprečna temperatura Kolpe pri Metliki v avgustu 19,5 stopinje Celzija, Lahinje v Gradcu pa 18,5 stopinje. V obdobju od 1991 do 2005 pa je temperatura Kolpe v avgustu narasla na 23 stopinj, Lahinje pa na 20 stopinj.

Na predavanju so zbirali tudi donacije za nakup aparata za terensko analizo kemičnih in fizikalnih lastnosti vode, ki ga želijo v Proteusu skupaj s sponzorji kupiti za potrebe komunalnih podjetij, šol in društva.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija