Prvi del prvenstva sklenili s porazom

14.2.2018 | 09:15

Novomeški košarkarji so prvi del državnega prvenstva končali na 7. mestu. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški košarkarji so v zadnjem krogu prvega dela Lige Nova KBM v gosteh izgubili s Sixt Primorsko z 72:82. Krkaši so v prvi četrtini še držali priključek, v nadaljevanje tekme pa so popustili. Pri Novomeščanih je bil s trinajstimi točkami najuspešnejši Matic Šiška.

Košarkarji Primorske so polčas dobili z dvanajstimi točkami razlike 41:29. Novomeščani so si sredi tretje četrtine približali le na pet točka zaostanka, vendar preobrata niso zmogli. Varovanci Simona Petrova so tako prvi del državnega prvenstva končali na sedmem mestu, z devetimi zmagami in prav tolikšnim številom porazov. Ligo za prvaka bodo začeli 3. marca z domačo tekmo prav proti Primorski.

Simon Petrov, trener Krke: »Tekma nam je služila kot priprava na veliko bolj pomembno petkovo pokalno srečanje. Veliko priložnosti so zato dobili mlajši igralci in dobro so jo izkoristili.«

Sixt Primorska - Krka 82:72 (20:19, 41:29, 67:59)

* Sixt Primorska: Rebec 17 (6:7), Ferme 16 (5:5), Mulalić 6, Gorbačov 7 (4:6), Kosi 11 (1:4), Zupan 11 (4:5), Vujasinović 8 (1:2), King 4 (2:4), Morina 1 (1:2), Glas 1 (1:2).

* Krka: Šiška 13 (2:2), Jarc 5, Marinelli 10, Bratož 5, Stipaničev 7 (1:3), Cinac 8 (4:6), Dimec 7 (2:4), Jošilo 2 (0:2), Kovačevič 5 (0:2), Fifolt 10 (1:2).

* Prosti meti: Sixt Primorska 25:37, Krka 10:21.

* Met za tri točke: Sixt Primorska 11:28 (Rebec 3, Ferme 3, Mulalić 2, Gorbačov, Zupan, Vujasinović), Krka 10:21 (Šiška 3, Marinelli 2, Fifolt, Kovačevič, Dimec, Bratož, Jarc).

* Osebne napake: Sixt Primorska 22, Krka 24.

* Pet osebnih: Jarc (31.), Stipaničev (33.), Hodžić (34.).

R. N.