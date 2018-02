Za cono dobili 820 tisoč evrov nepovratnega denarja

14.2.2018 | 16:00

Križišče v Dobruški vasi bo postalo krožišče.

Škocjan - Vse kaže, da bo občina Škocjan v letošnjem letu le lahko uresničila dolgoletni cilj - vzpostavitev deset hektarov velike obrtne cone v Dobruški vasi oz. Gospodarsko tehnološkega centra Škocjan, ki pomeni njen dolgoročni razvoj.

Nedavno je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za drugo fazo ureditev poslovne cone. Prejela bo največ 820.000 evrov nepovratnega denarja iz države oz. EU, preostalih 240.000 evrov bo prispevala iz občinskega proračuna.

Pozdrav župana Jožeta Kaplerja

Župan Jože Kapler je več kot zadovoljen, da bodo lahko cono še bolje komunalno opremili. V minulih letih so v cono vložili več kot dva milijona evrov - dober milijon nepovratnih sredstev in en milijon svojega denarja. Prva faza je bila končana leta 2014, kar pomeni, da je narejena glavnina komunalnih, fekalnih in meteornih vodov, ravno tako kabliranje za potrebe električne energije, in drugi TK vodi, nastavljene so podlage za cestišča. V drugi fazi bodo po besedah župana uredili še vse cestne povezave znotraj cone, NN EKK in TK EKK ter cestno razsvetljavo, narejena bo asfaltacija. Gradbena dovoljenja imajo, zagotovili bodo lastna sredstva.

Kako je z zanimanjem za cono v Dobruški vasi in kako kaže z izgradnjo krožišča na državni cesti, brez katerega cona ne bo zaživela, saj predstavlja vstop v cono, pa si preberite v jutrišnjem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj