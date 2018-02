CI Zalog Loke Cerarju poslala odprto pismo

14.2.2018 | 13:00

Zalog - Civilna iniciativa Zalog Loke je na predsednika vlade Mira Cerarja naslovila odprto pismo z zahtevo po ukrepanju zaradi zavlačevanja sanacije požarišča v obratu za obdelavo odpadkov podjetja Ekosistemi. Kot ugotavljajo, je od uničujočega požara in posledično tudi ekološkega onesnaženja minilo že pol leta, napovedana sanacija, ki bi morala biti biti že opravljena, pa še ni zaključena.

»Kljub apelu Agenciji RS za okolje (ARSO) z dne 30. avgusta lani, da je potrebno zaradi preprečevanja nadaljnjega onesnaženja podzemne vode v vodnjakih, reke Krke in tal, nujno preprečiti iztekanje izcednih voda iz obrata in urediti kanalizacijsko omrežje ter kljub našem opozorilu z dne 20. septembra lani in nato še urgiranju z dne 2. novembra lani pri pristojnih državnih organih in pri županu Občine Straža, se onesnaževanje nadaljuje,« je v pismu opozoril Franc Plut iz civilne iniciative.

V obratu se še vedno nahajajo odpadki izpostavljeni dežju in strupene izcedne vode še vedno iztekajo iz območja obrata ter pronicajo v podtalnico. »Skratka, od požara naprej se na terenu ni spremenilo kaj dosti. Razlog za dodatno zaskrbljenost in dvom v nepristranskost postopka je tudi potrditev ministrice za okolje in prostor, da osebno pozna predstavnika Ekosistemov in da ministrstvo sodeluje s tem podjetjem, ne ve pa, kdaj bo sanacija požarišča zaključena. Pomembno dejstvo je tudi, da zaradi situacije ni mogoče izključiti stečaja poslovnega subjekta, kar pomeni, da bi se potem vsi stroški sanacije prevalili na ramena davkoplačevalcev,« so zapisali v odprtem pismu.

Zato se sprašujejo, ali je res mogoče, da državi ni mar za zdravje ljudi in čisto okolje in ali je res mogoče, da je zavlačevanje postopka sanacije le posledica neurejene zakonodaje?

Predsednika vlade pozivajo, da izpolni obljubo, ki jo je dal predstavniku civilne iniciative ob obisku požarišča obrata Ekosistemi v Zalogu. »Obljubili ste, da boste odgovorili na naše vprašanje in se opredelili do naših zahtev. Tega odgovora do danes nismo prejeli. Poleg tega, zaradi urgentne situacije na terenu zahtevamo, da nemudoma preko pristojnih služb preprečite nadaljnje onesnaženja podzemne vode v vodnjakih, reke Krke in tal zaradi padavinskega izpiranja še vedno nedovoljeno odloženih odpadkov v obratu Ekosistemi ter da se sanacija pogorišča obrata Ekosistemi nemudoma realizira,« je v imenu civilne iniciative pozval Plut.

Pismo so poslali tudi predsedniku države Borutu Pahorju, predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu, straškemu županu Dušanu Krštincu, vsem predstavnikom poslanskih skupin v državnem zboru, Policijski upravi Novo mesto, Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novem mestu in varuhinji človekovih pravic.

Odprto pismo v celoti je v priponki.

M. Ž.