Bičku za film Družina še Štigličeva nagrada

14.2.2018 | 12:00

Prejemniki Štigličevih nagrad. (Foto: P. U., spletna stran Društva slovenskih režiserjev)

Novo mesto - Dolenjski režiser Rok Biček iz Meniške vasi je za režijo celovečernega dokumentarnega filma Družina, ki je bil razglašen za najboljši slovenski celovečerni film lanskega leta, prejel še eno priznanje. Društvo slovenskih režiserjev mu je sinoči za izjemno režijo podelilo nagrado Štigličev pogled.

Poleg Bička so bili nagrajenci še: Janez Burger za režijo celovečernega igranega filma Ivan, Hanna Slak za režijo celovečernega igranega filma Rudar, Miha Knific za režijo celovečernega igranega filma Vztrajanje in Matjaž Ivanišin za režijo celovečernega dokumentarnega filma Playing Men. Štigličevo nagrado za življenjsko delo pa so podelili režiserju Karpu Godini.

Letošnjo komisijo za podelitev nagrad so sestavljali Damjan Kozole (predsednik), Urša Menart (namestnica) in Darko Sinko (član). Slovenske režiserke in režiserji želijo z letnim podeljevanjem nagrad Franceta Štiglica za izjemne dosežke in za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije povečati prepoznavnost slovenskega filmskega ustvarjanja in nagraditi vse prevečkrat prezrte ustvarjalce te veje umetnosti.

R. N.