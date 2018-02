Zaradi stavke šole in vrtci samevajo

14.2.2018 | 14:00

Osnovna šola Trebnje (Foto: R. N.)

Novo mesto, Trebnje - Ljubljanski Kongresni trg so napolnili stavkajoči učitelji in vzgojitelji. Zaradi tega po šolah ni pouka, za otroke so zagotovili le varstvo, tudi v vrtcih, kjer so ponekod organizirali le dežurne enote, je program okrnjen. Kako mineva stavkovni dan, smo preverili na Osnovni šoli Trebnje, ki je ena največjih v Sloveniji, in v drugem največjem novomeškem vrtcu Ciciban.

Na trebanjski šoli, ki jo obiskuje 792 učencev, so imeli od šeste do osme ure organizirano jutranje varstvo, v primeru da starši za svojega otroka ne bi mogli zagotoviti varstva. »Od sedme do petnajste ure pa učitelji, ki so ostali na šoli, izmenično dežurajo po eno uro, če bi morda prišel kakšen otrok. Med dnevom so na šolo sicer prišli trije, a ko so videli, da ni pouka, so se tudi vrnili domov,« je povedal ravnatelj Rado Kostrevc in dodal, da se je večina učiteljev odzvala povabilu sindikata in odšla na protest v Ljubljano.

V vrtcu Ciciban je zaradi stavke zaprtih sedem od osmih enot, odprta je dežurna enota Labod v Ločni, kjer je tudi kuhinja in v kateri so zbrani tudi delavci vrtca. Okoli 40 jih je odšlo na protestni shod v Ljubljano. Kot je pojasnila Jožica Zec, ravnateljica vrtca Ciciban, so starše o stavki obveščali že od začetka meseca tako osebno kot po elektronski pošti, obvestilo so obesili na oglasno desko in spletno stran vrtca, ter jih pozvali naj tri dni pred stavko sporočijo, ali bodo njihovi otroci potrebovali varstvo. Potrebo je izrazilo enajst staršev, vendar je danes po besedah ravnateljice v vrtec prišel le eden otrok, za katerega skrbita dva strokovna delavca, sicer pa je v vrtcu okoli 690 malčkov. Ko smo poklicali v vrtec, je otrok po kosilu mirno spal. Darja Banič, predstavnica sindikata v vrtcu Labod, se je ob tej priložnosti zahvalila staršem za razumevanje in podporo pri njihovih prizadevanjih.

R. N., M. Ž.