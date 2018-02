Preteklost opogumlja za prihodnost

14.2.2018 | 18:45

Sevnica - Zveza kulturnih društev Sevnica je letos podelila priznanje Benjaminu Nepužlanu in Franciju Lipovšku. Srebrna Prešernova plaketa je šla v Folklorno skupino Spomin Društva upokojencev Sevnica in Ljudskim pevkam s Telč, letošnja dobitnica Zlate Prešernove plakete pa je Magda Sigmund.

Odličja so dobitnikom izročili na predvečer slovenskega kulturnega praznika na osrednji občinski slovesnosti v Sevnici, ki so jo organizirale občina, KŠTM in Zveza kulturnih društev Sevnica. Priznanja je podelil in se vsem prejemnikom za izjemen prispevek pri razvoju kulture v imenu Zveze kulturnih društev Sevnica zahvalil predsednik Jože Novak.

Na prireditvi je pozdravne besede zbranemu občinstvu namenil tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, slavnostna govornica pa je bila v. d. direktorice Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Izpostavila je pomen povezovalnosti kulturne dediščine, ki nas z učenjem o preteklosti opogumlja za prihodnost ter krepi pripadnost v skupnosti.

S kulturnim programom se je v slovesnost vključila Glasbena šola Sevnica z godalnim kvartetom in citrarko Nežo Železnik, zaigrala sta tudi pozavnista Žan Repovž in Matej Štih, dijaka Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Sceno je oblikovala profesorica likovne pedagogike, oblikovalka vitrajev in slikarka Elena Sigmund.

Poleg osrednjega je bilo ob kulturnem prazniku v občini še več drugih dogodkov, ki so jih pripravile krajevne skupnosti in društva po posameznih krajih, so sporočili z občine Sevnica.

M. L., foto: organizatorji

