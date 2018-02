Kako v sadovnjake in na trg po dveh hudih pozebah?

14.2.2018 | 19:30

Posavska jabolka (Foto: BDG)

Artiče - Z 9. posvetom o malini in ostalem grmičastem jagodičju se bodo jutri pod večer zaključili letošnji Sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2018. Ti veljajo za eno od treh največjih slovenskih strokovnih srečanj sadjarjev – poleg vsakoletnih Lombergarjevih dni v Mariboru in sadjarskega kongresa, ki ga pripravijo vsako drugo leto v Krškem.

Že 24. strokovno prireditev, ki se je začela v torek in se nadaljevala tudi v sredo dopoldne, sta pripravila KGZS - Zavod Novo mesto in Sadjarsko društvo Artiče.

Okrog sto udeležencev je uvodoma prisluhnilo informacijam o stanju sadjarstva v regiji v lanskem letu, pričakovanjih potrošnikov in organizaciji javne strokovne službe v sadjarstvu. Sledile so številne teme s področja aktualnih tehnoloških postopkov v pridelavi sadja ter načinov boja proti boleznim in škodljivcem. Veliko zanimanja je vzbudilo predavanje dr. Roka Miheliča iz Biotehnilčne fakultete, ki je razgrnil učinkovite načine trajnostnega ter naravi in sadjarju prijaznega gospodarjenja s tlemi v nasadih.

Pomembnost vsakoletnega srečanja je v več kot dveh desetletjih naraščala tudi zaradi tega, ker povezuje sadjarje, ki pridejo v Artiče iz vseh koncev države, s kmetijsko stroko iz slovenskega prostora: z več fakultet, Kmetijskega ištituta Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice in od drugod..

Sadjarski dnevi Posavja potekajo v Artičah že 24. leto (Foto: BDG)

Organizatorji, na njihovem čelu Andreja Brence, specialistka za sadjarstvo iz novomeškega kmetijsko-gozdarskega zavoda, in Mitja Molan, predsednik Sadjarskega društva Artiče, so letos posebno pozornost namenili ukrepom, za katere predvidevajo, da bodo v nasadih nujno po hudih pozebah v zadnjih dveh letih.

O tem, kakšno je stanje v regijskem sadjarstvu in kako se sadjarji po dveh katastrofalnih letih pripravljajo na novo sezono v nasadih in na trgu, bomo pisali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

B. D. G.

