Zaključenih veliko naložb, precej pa jih izvajajo ali načrtujejo

15.2.2018 | 09:30

Črnomelj - Ob občinskem prazniku, ki ga v črnomaljski občini praznujejo 19. februarja v spomin na prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) pred 74 leti, je tukajšnja županja Mojca Čemas Stjepanovič skupaj s sodelavci pripravila novinarsko konferenco. Na njej je predstavila številne naložbe, ki so jih zaključili v lanskem letu. Med večjimi je bila celovita energetska obnova javnih stavb v občinski lasti, ki je veljala dober milijon in pol evrov brez DDV. Pomembne večje investicije so bile tudi rekonstrukcija Kidričeve ulice, rekonstrukcije vodovodnega omrežja in investicijsko vzdrževanje opreme ter prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer.

Med večjimi projekti, ki jih prav zdaj bodisi izvajajo ali pa so v pripravi, pa so rušenje starega dela osnovne šole v Loki in nadomestna gradnja novega dela, rušenje starega dela vrtca v Loki in gradnja novega dela, obnova in dograditev osnovne šole Dragatuš, ureditev laboratorija, urgence in centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Črnomelj, gradnja pločnika in javne razsvetljave ter obnova ceste z meteorno kanalizacijo v Lokvah, kolesarska steza med Črnomljem in Kanižarico, rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Precejšen naj bi bil tudi delež črnomaljske občine pri gradnji mehanske biološke obdelave na novomeškem CeRODu, pri kateri bo sodelovalo 10 belokranjskih in dolenjskih občin. Med večjimi naložbami pa bo tudi nadaljevanje prenove in gradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica.

