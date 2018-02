Gorele saje v dimniku

15.2.2018 | 07:00

Včeraj ob 13.39 uri so v Čadražah, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Maharovec so nadzirali izgorevanje ter pregledali in očistili dimnik.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOVINEK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK na izvodu SKROVNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo med 8. in 14.00 uro prekinjena dobava električne energije na območju TP Orešje, Orešje grad, Orešje Ledina, Orešje Sotla, Drenovec in Zgornja vas Drenovec, med 8:00 in 10:00 uro na območju TP Brežice hladilnica, med 8:30 in 09:30 uro na območju TP Žejno ter med 11:00 in 13:00 uro na območjuTP Brežice Župančičeva in Podvinje.

M. K.