Drevi bodo razglasili športnika leta

15.2.2018 | 10:50

Novo mesto, Dolenjske Toplice - Danes ob 18. uri, tako rekoč istočasno, se bosta začeli prireditvi Športnik leta v Novem mestu in Dolenjskih Toplicah.

Kot je že v navadi bodo še pred razglasitvijo športnikov leta v Novem mestu v športni dvorani Marof podelili županova priznanja športnikom, ki so lani postali državni prvaki ali bili člani državnih reprezentanc, ter trenerjem, ki so sodelovali v reprezentanci Slovenije, ter Bloudkova priznanja in značke zaslužnim športnim delavcem za večletno delo v športu. Najvišje priznanje, zlato Bloudkovo značko za življenjsko delo, bo prejel nekdanji kolesar in kolesarski trener Srečko Glivar, izredno zlato Bloudkovo značko za zlato medaljo na evropskem prvenstvu pa košarkar Žiga Dimec. V luči Štukljevega leta, ki ga ob 120-obletnici rojstva Leona Štuklja letos praznujejo v Novem mestu, bodo slovesno imenovali ambasadorje Štukljevega leta.

Za športnika leta so letos v Novem mestu kandidirali med dekleti rokometna reprezentantka Maja Vojnovič, igralka tenisa Živa Falkner in atletinja Klara Ljubi, med fanti pa namiznoteniški igralec Darko Jorgić, atlet Tadej Hribar in tekmovalec v tajskem boksu Sašo Vorkapić.

V kulturnem programu bodo sodelovali Pihalni orkester Krka, plesalca Plesnega kluba Novo mesto Jasna Potočar in Nal Lakič, prvič pa bodo prikazali posodobljeno sokolsko vajo, ki so jo pripravili v Gimnastičnem društvu Novo mesto, svoje veščine pa bodo prikazali tudi člani novomeškega kluba za borilne veščine Bushido.

V Dolenjskih Toplicah bo prireditev Športnik leta v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.

I. V.