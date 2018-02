Očividce spreletel srh: avto obstal med spuščenima zapornicama

15.2.2018 | 13:45

Voznik avtomobila, ki je obstal med spuščenima zapornicama, je bil povsem miren. (Foto: P. A.)

Ivančna Gorica - Vsi tisti, ki so čakali pred spuščenimi zapornicami v Ivančni Gorici in videli prizor na fotografiji, jih je spreletel srh. Voznika in avto bi lahko vlak zmaličil.

Znano je, da je cesta skozi središče Ivančne Gorice zelo obremenjena. Tako zjutraj kot popoldne se tam vijejo kolone vozil, predvsem tistih, ki se želijo prebiti do avtoceste ali do trgovin, in seveda obratno. Pretočnost prometa dodatno zmanjšuje še prehod čez železniško progo, saj to pomeni, da se zapornice vsakič, ko pripelje vlak iz Ljubljane ali Novega mesta, zaprejo. In tako se kolona še poveča.

Če voznik ne upošteva utripajoče luči pred železniškim prehodom in se ne prepriča, da se je kolona toliko sprostila, da bo lahko varno zapeljal na drugo stran železnice, lahko obstane med spuščenimi zapornicami. K sreči se je v tem primeru vse dobro končalo, saj je bilo med spuščeno zapornico in železniško progo dovolj prostora za avto.

»Ne vem, ali je voznik popolnoma otrpnil ali je to celo že kdaj naredil, ampak v avtu ni bilo videti nobene panike,« je povedal eden od očividcev.

Kaj storiti, če se vam zgodi kaj takšnega in je jasno, da se vlaku nimate kam umakniti? Ena možnost je, da zapustite vozilo, druga pa, da enostavno zapeljete v zapornice (te imajo lomno mesto) v zavedanju, da boste poškodovali avto in zapornice. V tem primeru je nujno, da potem obvestite center za obveščanje ali policijo, kajti manjkajoča ali poškodovana zapornica lahko ogrozi druge udeležence.

Jasno je, da je neupoštevanje prednosti vlaka prekršek in kršiteljem grozi kazen. Predstavnica PU Ljubljana za odnose z javnostmi Maja Ciperle Adlešič je povedala, da v primeru, kot smo ga opisali (vozniki motornih vozil), 500 evrov in pet kazenskih točk, za druge udeležence (npr. pešce, kolesarje) pa velja globa 200 evrov.

»S podatki prometnih nesreč na železniški progi, ki bi se zgodile, ker je vozilo obstalo med zapornicami, ne razpolagamo posebej. Iz prakse pa lahko povemo, da se največ prometnih nesreč zgodi na nezavarovanih železniških prehodih,« je na vprašanje o statistiki tovrstnih dogodkov odgovorila Maja Ciperle Adlešič.

Članek je objavljen v današnjem Dolenjskem listu.

Janja Ambrožič